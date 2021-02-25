Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии

Иван Кляйн (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Отстраненному мэру города Томска Ивану Кляйну, арестованному по обвинению в превышении полномочий и незаконной предпринимательской деятельности, провели операцию в Томском НИИ онкологии, сообщила РБК его адвокат Марина Вихлянцева.

«Со слов врача, операция прошла успешно. 25 февраля Ивану Григорьевичу была проведена полостная операция по удалению новообразования на почке и надпочечнике. Он переведен в реанимационное отделение», — сообщила Вихлянцева.

Кляйна задержали по делу о превышении служебных полномочий в ноябре 2020 года: по версии следствия, в 2016 году он поручил главе департамента градостроительства и архитектуры города внести недостоверные сведения в отношении земельного участка компании «Томское пиво», акционером которой был он сам. А в январе 2017-го изменения Кляйн внес в генплан города данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

Тогда же, в ноябре, Кляйна временно отстранили от должности, а в декабре возбудили против него второе дело — следователи сочли, что мэр без проведения торгов выделил земельный участок своей дочери.