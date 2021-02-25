Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 11:48 Большунов получил испытательный срок за столкновение с финским лыжником Спорт, 11:46 Пашинян уволил главу Главного штаба Армении Политика, 11:43 Владельцу отеля «Карамель», где насмерть обварились люди, дали пять лет Общество, 11:40 Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом Pro, 11:39 Росреестр зафиксировал спад ипотечной активности в Москве Недвижимость, 11:38 Skoda рассказала о хэтчбеке Fabia нового поколения Авто, 11:33 Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии Политика, 11:31 Пол Маккартни выпустит 900-страничную автобиографию Стиль, 11:30 Что такое компьютерное зрение и где его применяют Индустрия 4.0, 11:30  Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке Политика, 11:25 Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии Общество, 11:23 Армянские военные потребовали отставки Пашиняна из-за увольнения генерала Политика, 11:21 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 11:19
Политика ,  
0 

Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии

Иван Кляйн
Иван Кляйн (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Отстраненному мэру города Томска Ивану Кляйну, арестованному по обвинению в превышении полномочий и незаконной предпринимательской деятельности, провели операцию в Томском НИИ онкологии, сообщила РБК его адвокат Марина Вихлянцева.

«Со слов врача, операция прошла успешно. 25 февраля Ивану Григорьевичу была проведена полостная операция по удалению новообразования на почке и надпочечнике. Он переведен в реанимационное отделение», — сообщила Вихлянцева.

Суд оставил в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна
Политика
Иван Кляйн

Кляйна задержали по делу о превышении служебных полномочий в ноябре 2020 года: по версии следствия, в 2016 году он поручил главе департамента градостроительства и архитектуры города внести недостоверные сведения в отношении земельного участка компании «Томское пиво», акционером которой был он сам. А в январе 2017-го изменения Кляйн внес в генплан города данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

Тогда же, в ноябре, Кляйна временно отстранили от должности, а в декабре возбудили против него второе дело — следователи сочли, что мэр без проведения торгов выделил земельный участок своей дочери.

В январе СК завел против Кляйна третье уголовное дело — о незаконной предпринимательской деятельности. Следователи считают, что он, будучи мэром Томска, в течение семи лет управлял «Томским пивом» и покровительствовал компании при решении различных проблем с органами власти.

Читайте на РБК Pro
Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist
новости Томск мэр операция
Материалы по теме
В Томской области в колонии строгого режима произошел пожар
Общество
Мэрия Москвы разработала собственный защищенный мессенджер
Технологии и медиа
Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter