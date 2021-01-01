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Общество ,  
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СК возбудил второе дело в отношении отстраненного мэра Томска Кляйна

Иван Кляйн (справа)
Иван Кляйн (справа) (Фото: Станислав Савельев / РИА Новости)

Следственный комитет по Томской области возбудил второе уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, Кляйн в 2015 году, будучи мэром города, незаконно выделил участок земли для своей дочери без проведения торгов. Позже участок был куплен дочерью Кляйна у города по цене ниже рыночной стоимости.

«Причинен существенный вред интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации органов власти, нарушении прав граждан на приобретение указанного земельного участка, а также в недополучении бюджетом муниципального образования «Город Томск» денежных средств», — указал СК. Дела объединили в одно производство.

Суд оставил в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна
Политика
Иван Кляйн

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Первое уголовное дело в отношении Кляйна было возбуждено 13 ноября. В этот день его задержали во время рабочего совещания и вывели из администрации в наручниках. По версии следствия, мэр Томска превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. Суд арестовал Кляйна до середины января, его отстранили от должности.

61-летний Кляйн возглавил администрацию Томска в 2013 году.

 

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