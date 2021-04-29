Потребление алкоголя среди россиян сократилось на треть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,94 (-0,02) Инвестиции, 28 апр, 13:49
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 90,43 (-0,04) Инвестиции, 28 апр, 13:49
На трассе в Саратовской области опрокинулся нефтевоз Общество, 12:09 В Москве впервые с января выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 Общество, 12:06 Из-за репетиции парада Победы в Москве перекроют часть улиц Город, 12:06 Футболист «Локомотива» стал лучшим игроком месяца в чемпионате России Спорт, 12:01 Совладелец Внуково рассказал о препятствии для выкупа 25,1% аэропорта Бизнес, 12:00 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 11:57 «Идей у меня никогда не было». Как инвестирует лучший друг Баффетта Pro, 11:55 Минюст Чехии сообщил о существовании более двух версий взрыва в Врбетице Политика, 11:53 Суд по делу томского мэра Ивана Кляйна перенесли из-за его операции Политика, 11:50 Число новых заражений в России снова превысило 9 тыс. за сутки Общество, 11:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля Общество, 11:45 Как Красноярский край переживает пандемию COVID-19 Партнерский материал, 11:44 Мэрия Москвы исключила ограничения для кафе и торговли в длинные выходные Город, 11:44 Сбербанк впервые получил ₽300 млрд чистой прибыли за квартал Финансы, 11:42
Общество ,  
0 

Потребление алкоголя среди россиян сократилось на треть

Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Потребление алкогольных напитков среди россиян старше 15 лет сократилось на треть (32%) с 2010 года. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения России Михаила Мурашко по случаю десятилетия первой глобальной конференции по неинфекционным заболеваниям.

«В России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 л этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизились среди подростков», — сказал министр.

Мурашко отметил, что также снизились показатели потребления табака: распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос снизились более чем на 40%.

По информации министра, в то же время среди россиян повысился интерес к правильному питанию, в том числе к потреблению фруктов. «Благодаря льготному налогообложению, <...> а также информационной кампании по здоровому питанию потребление фруктов и овощей в России выросло с 2010 года на 8% — с 455 до 492 г в день на человека», — сказал он.

Эксперты оценили перспективы роста цен на алкоголь в России в этом году
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

24 февраля «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщали о росте потребления водки на душу населения в России по итогам 2020 года. Так, потребление составило 4,9 л на человека, что на 2% больше, чем в 2019-м. При этом лидером по темпу роста употребления водки стала Калининградская область.

В середине декабря 2020 года проект «Трезвая Россия» опубликовал доклад, в котором говорилось, что алкоголь употребляют более 85% трудоспособных россиян. В документе уточняется, что 70% смертей в этой возрастной группе связано со злоупотреблением спиртными напитками. Наиболее употребляемым алкоголем в стране, по данным «Трезвой России», стали пиво (8,5 млрд л в год) и водка (1 млрд л в год).

Ранее Михаил Мурашко также сообщал о пагубном влиянии употребления алкоголя на смертность среди мужчин. «Вклад» потребления алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%», — заявил министр.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
алкоголь Михаил Мурашко Минздрав подростки
Материалы по теме
Власти рассмотрят идею запрета на продажу алкоголя покупателям с детьми
Общество
FT сообщила о росте спроса на более дорогой и крепкий алкоголь в пандемию
Общество
Правительство не поддержало запрет продажи алкоголя в домах ночью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter