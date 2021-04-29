Потребление алкоголя среди россиян сократилось на треть

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Потребление алкогольных напитков среди россиян старше 15 лет сократилось на треть (32%) с 2010 года. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения России Михаила Мурашко по случаю десятилетия первой глобальной конференции по неинфекционным заболеваниям.

«В России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 л этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизились среди подростков», — сказал министр.

Мурашко отметил, что также снизились показатели потребления табака: распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос снизились более чем на 40%.

По информации министра, в то же время среди россиян повысился интерес к правильному питанию, в том числе к потреблению фруктов. «Благодаря льготному налогообложению, <...> а также информационной кампании по здоровому питанию потребление фруктов и овощей в России выросло с 2010 года на 8% — с 455 до 492 г в день на человека», — сказал он.