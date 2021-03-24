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Эксперты оценили перспективы роста цен на алкоголь в России в этом году

В 2021 году цены на вино и водку в России могут вырасти в пределах 15%, считают эксперты. В Минфине и ФАС с таким прогнозом не согласны
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Из-за роста цен на сырье стоимость вино-водочной продукции и пива в России в 2021 году может вырасти сильнее уровня инфляции. О этом говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

По оценкам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, сильнее всего вырастет цена отечественного вина — на 10–15%. Причина этого — запрет на использование импортных виноматериалов в российском производстве, из-за которого на рынке ожидается дефицит сырья. «Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%. Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность», — полагает Дробиз.

С ним согласен руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Рост цены отечественной винной продукции он оценил в среднем в 10%, сильнее всего подорожает массовая продукция с ценником в пределах 500 руб. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает, что цены на российскую водку распространенных марок уже к осени могут подняться на 15–20%.

Однако председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по потребительскому рынку Александр Борисов считает, что рост цен на алкоголь не превысит уровня инфляции (4%). По его мнению, рост цен сдерживает уровень доходов россиян. «Резко цены на алкоголь не вырастут лишь по той причине, что доходы у населения не растут. А это естественный тормоз. Доходы населения в ближайшее время расти не будут. Это значит, что бесполезно будет поднимать цены значительно — товары просто не будут продаваться», — считает Борисов. Однако и он считает, что отдельные категории алкоголя подорожают сильнее — цены на крепкий элитный импортный и отечественный алкоголь вырастут на 8–10%.

По словам экспертов, росту цен на алкогольную продукцию, помимо индексации акцизного сбора, будут способствовать рост цен на сырье, падение курса рубля, которое делает более дорогим импортное сырье и алкоголь, а также введенная для участников зернового рынка обязанность оформлять сопроводительные документы, содержащие информацию о партии зерна или продуктов его переработки (например, водки). Такие документы нужно будет оформлять с проведением дорогостоящих экспертиз, отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. На рынке пива на рост цен может повлиять повышение пошлины на импорт алюминиевой ленты, из которой делают пивные банки.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В Минфине, который контролирует Росалкогольрегулирование, комментируя позицию экспертов, заявили, что предпосылок к серьезному росту цен на алкоголь нет. «Ставки акциза на алкогольную продукцию и минимальные розничные цены (МРЦ) ежегодно индексируются на уровень инфляции. Это стандартная практика. Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается. МРЦ на алкогольную продукцию устанавливаются в первую очередь с целью борьбы с контрафактной продукцией», — сообщили в ведомстве.

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В ФАС пообещали в случае выявления скачков цен, превышающих уровень инфляции, проводить мониторинг и оценку ситуации. «В соответствии с распоряжением правительства от 27 февраля текущего года при обнаружении роста цен на алкогольную продукцию, заметно превышающего инфляцию, или рисков такого подорожания ФАС во взаимодействии с заинтересованными ФОИВ будет проводить комплексный анализ динамики цен на такую продукцию и факторов их формирования. Также соответствующая информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство РФ предложений по возможным мерам экономического реагирования», — заявили в антимонопольной службе.

Автор
Георгий Тадтаев
алкоголь рост цен подорожание вино водка пиво
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