В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян

Эксперты также зафиксировали рост систематического потребления алкоголя среди молодежи. Так, среди молодого населения России доля тех, кто регулярно потребляет спиртные напитки, составила 69%. Это на 16% выше, чем в 2018 году, подчеркнули в «Трезвой России».

Наиболее употребляемыми алкогольными напитками в стране, по данным «Трезвой России», стали пиво (8,5 млрд л в год) и водка (1 млрд л в год).

Участники опроса назвали доступность алкоголя (62%) и рекламу алкоголя в медиа (52%) основными факторами, побуждающими к употреблению спиртных напитков.

Опрос провели в период с мая по июль 2019 года в 65 регионах России. Всего было опрошено 120 тыс. человек.