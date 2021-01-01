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В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Свыше 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь. Об этом говорится в докладе проекта «Трезвая Россия», передает «РИА Новости».

К трудоспособным относятся мужчины в возрасте 16–65 лет и женщины 16–60 лет.

«Более 76 млн граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию», — сообщили авторы доклада, уточнив, что трудоспособное население составляет 61% от всего населения страны.

При этом в документе уточняется, что 70% смертей в этой возрастной группе связано со злоупотреблением спиртных напитков.

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Фото:Joe Giddens / PA / ТАСС

Эксперты также зафиксировали рост систематического потребления алкоголя среди молодежи. Так, среди молодого населения России доля тех, кто регулярно потребляет спиртные напитки, составила 69%. Это на 16% выше, чем в 2018 году, подчеркнули в «Трезвой России».

Наиболее употребляемыми алкогольными напитками в стране, по данным «Трезвой России», стали пиво (8,5 млрд л в год) и водка (1 млрд л в год).

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Участники опроса назвали доступность алкоголя (62%) и рекламу алкоголя в медиа (52%) основными факторами, побуждающими к употреблению спиртных напитков.

Опрос провели в период с мая по июль 2019 года в 65 регионах России. Всего было опрошено 120 тыс. человек.

алкоголь Россия россияне опрос
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