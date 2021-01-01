В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян
Свыше 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь. Об этом говорится в докладе проекта «Трезвая Россия», передает «РИА Новости».
К трудоспособным относятся мужчины в возрасте 16–65 лет и женщины 16–60 лет.
«Более 76 млн граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию», — сообщили авторы доклада, уточнив, что трудоспособное население составляет 61% от всего населения страны.
При этом в документе уточняется, что 70% смертей в этой возрастной группе связано со злоупотреблением спиртных напитков.