В Минздраве сообщили об обновлении рекомендаций по лечению COVID-19

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Рабочая группа Минздрава готовит обновление методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказал он.

Чуланов пояснил, что временные методические рекомендации разрабатываются для информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Работа над ними ведется с начала 2020 года и не прекращается до настоящего времени, добавил инфекционист. Особенное внимание уделяется списку рекомендуемых препаратов.

В разговоре с РБК профессор Чуланов подтвердил информацию о готовящихся поправках и добавил, что изменения в список рекомендуемых препаратов для лечения пациентов с COVID-19 вносятся по результатам согласования с членами рабочей группы. Он уточнил, что перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, в то время как препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных.