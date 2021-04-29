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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве сообщили об обновлении рекомендаций по лечению COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рабочая группа Минздрава готовит обновление методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказал он.

Чуланов пояснил, что временные методические рекомендации разрабатываются для информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Работа над ними ведется с начала 2020 года и не прекращается до настоящего времени, добавил инфекционист. Особенное внимание уделяется списку рекомендуемых препаратов.

В разговоре с РБК профессор Чуланов подтвердил информацию о готовящихся поправках и добавил, что изменения в список рекомендуемых препаратов для лечения пациентов с COVID-19 вносятся по результатам согласования с членами рабочей группы. Он уточнил, что перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, в то время как препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных.

По словам Чуланова, первая версия рекомендаций была утверждена за несколько месяцев до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, и «это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19».

Инфекционист уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие ведущие специалисты в различных областях медицины, всего более 100 экспертов. «Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19», — подытожил он.

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В основной версии временных рекомендаций Минздрава для врачей содержится информация о способах диагностики COVID-19, о различных вариантах лечения болезни, особенностях протекания у детей и беременных. Также в документе есть рекомендации о порядке маршрутизации больных пациентов и об особенностях эвакуационных мероприятий.

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23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что в течение последних недель в стране замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19. В связи с этим она предложила сделать нерабочими дни между майскими праздниками, с 4 по 7 мая, Путин это предложение поддержал и подписал соответствующий указ.

28 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракций Госдумы также заявил, что страна уже пережила самую острую часть пандемии COVID-19.

По данным оперативного штаба, на 28 апреля в России выявлено 7,8 тыс. случаев заражения COVID-19, что является минимальным количеством с 27 сентября прошлого года. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 4 787 273 случая заболевания COVID-19. После заражения коронавирусом в стране умерли 109 367 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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