Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,96 (+0,19) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (+0,02) Инвестиции, 13:08
Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 16:53 СМИ сообщили о несостоявшемся назначении Газизова в ЦСКА Спорт, 16:51 Минздрав сообщил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году Общество, 16:49 Суд объяснил первое поражение ЦБ по делу об убытках за санацию банка Финансы, 16:45 Time впервые представил рейтинг 100 «самых влиятельных компаний» Бизнес, 16:34 Метеоролог не исключил рекордного апреля в XXI веке по осадкам в Москве Общество, 16:31 Аналитики назвали города России с максимально подорожавшим жильем Недвижимость, 16:29 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 16:24 Как избежать конфликта с ценным специалистом и поддержать нового лидера Pro, 16:21 Защита ФБК обжалует решение суда о запрете «определенных действий» Политика, 16:13 Посол Белоруссии назвал дату начала серийного производства «Спутника V» Общество, 15:58 Володин выдвинул свою версию о происхождении COVID-19 Политика, 15:55 Семь новейших бизнес-моделей в производстве Экономика инноваций, 15:50 СМИ сообщили о заражении Головина коронавирусом Спорт, 15:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав сообщил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась на 1,84 года — до 71,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава.

«За 12 месяцев 2020 года [наблюдаются] негативные демографические тенденции. 71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — [тогда было] 73,34 года)», — говорится в отчете.

В Минздраве избыточную смертность объяснили влиянием пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве назвали COVID-19 «одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».

В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
Общество
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Ранее РБК сообщал, что, по мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 в 2019-м.

Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет только в 2024-м, следовало из версии правительственного плана. При этом полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российские власти должны добиться продолжительности жизни 78 лет к 2030 году.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Какие ошибки стоили Intel статуса лидера Абьюз на работе: как выйти из ситуации без ущерба для себя и карьеры
продолжительность жизни Минздрав коронавирус
Материалы по теме
Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года
Экономика
В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
Общество
Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter