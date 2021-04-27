Минздрав сообщил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась на 1,84 года — до 71,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава.

«За 12 месяцев 2020 года [наблюдаются] негативные демографические тенденции. 71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — [тогда было] 73,34 года)», — говорится в отчете.

В Минздраве избыточную смертность объяснили влиянием пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве назвали COVID-19 «одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».

Ранее РБК сообщал, что, по мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 в 2019-м.