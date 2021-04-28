Мишустин счел пережитой самую острую часть пандемии коронавируса в России

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Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В этот непростой период вы [депутаты «Единой России»] взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач», — отметил глава правительства.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в стране наблюдается «мягкое плато» по распространению коронавируса. Тем не менее, по ее словам, опасность резкого роста числа заразившихся сохраняется.

Вуйнович призвала ускорить темпы вакцинации в России, которые на данный момент недостаточно высоки. «Это очень важно, чтобы мы достигли быстро коллективного иммунитета», — подчеркнула она.