Мишустин счел пережитой самую острую часть пандемии коронавируса в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,96 (+0,19) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (+0,02) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Volkswagen назвал российские цены на новый Golf Авто, 13:04 Как будут оценивать эффективность совета директоров — Korn Ferry Pro, 12:57 Брифинг Псаки в Белом доме прервал «призрак Линкольна». Видео Политика, 12:56 Как передать свой бизнес детям. План действий РБК и СберПервый, 12:54 Эксперты рассчитали рост цен на бензин из-за отмены демпфера Экономика, 12:52 Россия выслала дипломатов стран Прибалтики и Словакии Политика, 12:38 Шесть вредных мифов об аутсорсинге Pro, 12:37 Покинувшее ТНТ шоу «Дом-2» увеличило аудиторию канала «Ю» Технологии и медиа, 12:33 Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка РБК Стиль и Victory Park, 12:25 ЦБ сообщил о рекордном за 10 лет количестве фальшивых долларов в России Финансы, 12:18 Bloomberg сообщил о начале третьей волны COVID-19 в России Общество, 12:16 Лана Дель Рей анонсировала третий альбом за год Стиль, 12:16 Мишустин счел пережитой самую острую часть пандемии коронавируса в России Общество, 12:10 Как работают дейтинговые приложения: подкаст «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин счел пережитой самую острую часть пандемии коронавируса в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В этот непростой период вы [депутаты «Единой России»] взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач», — отметил глава правительства.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в стране наблюдается «мягкое плато» по распространению коронавируса. Тем не менее, по ее словам, опасность резкого роста числа заразившихся сохраняется.

Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Вуйнович призвала ускорить темпы вакцинации в России, которые на данный момент недостаточно высоки. «Это очень важно, чтобы мы достигли быстро коллективного иммунитета», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 23 апреля заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем на встрече с главой государства Владимиром Путиным она сообщила, что в течение последних недель в стране замедлились темпы снижения уровня заболеваемости. В связи с этим было принято решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками, с 4 по 7 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, предупредила о возможном росте случаев заражения коронавирусной инфекцией на фоне распространения сезонных заболеваний в апреле—мае.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Михаил Мишустин пандемия коронавирус Россия
Материалы по теме
Глава ВОЗ назвал сроки взятия пандемии COVID-19 под контроль
Общество
Россияне стали намного меньше беспокоиться из-за пандемии
Общество
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter