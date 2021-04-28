Медведев увидел движение мира в сторону четырехдневной рабочей недели

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Мир движется в направлении введения четырехдневной рабочей недели. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я, действительно, впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении», — сказал Медведев.

Он пояснил, что в советские годы в стране, по сути, была шестидневка. Однако меняется производительность труда, происходит роботизация жизни, изменяется социальный и экономический уклад, поэтому количества свободного времени у человека должно быть больше, отметил Медведев.

При этом он добавил, что переходить к четырехдневной неделе нужно «максимально аккуратно», чтобы не разрушить существующую экономическую структуру.