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Медведев увидел движение мира в сторону четырехдневной рабочей недели

Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Мир движется в направлении введения четырехдневной рабочей недели. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я, действительно, впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении», — сказал Медведев.

Он пояснил, что в советские годы в стране, по сути, была шестидневка. Однако меняется производительность труда, происходит роботизация жизни, изменяется социальный и экономический уклад, поэтому количества свободного времени у человека должно быть больше, отметил Медведев.

При этом он добавил, что переходить к четырехдневной неделе нужно «максимально аккуратно», чтобы не разрушить существующую экономическую структуру.

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Фото:Paul White / AP

«Движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике», — сказал он.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса Медведев заявил летом 2019 года, будучи еще главой правительства. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Также он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.

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Вновь об этой идее Медведев напомнил 1 февраля этого года. Тогда он сказал, что пандемия коронавирусной инфекции опять сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию.

В то же время опрос SuperJob показал, что предложение об обязательном переходе на четырехдневную рабочую для всех компаний, работающих по графику пять/два, поддерживают 30% россиян. Большая часть респондентов — 47% — высказались за то, чтобы решение о переходе на четырехдневку принимали работодатели.

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