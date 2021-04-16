Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

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Прививку от коронавируса сделали «существенно больше» 8 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, коронавирусная инфекция никуда не ушла, и ограничения нужно снимать очень осторожно. Апрель—май являются сложными месяцами из-за сезонных заболеваний, к которым добавился COVID-19, отметила Голикова.

В марте глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что прививку от коронавируса сделали 7 млн человек в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне отмечал, что спрос на вакцинацию среди россиян «оставляет желать лучшего», однако постепенно он увеличивается.