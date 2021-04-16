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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прививку от коронавируса сделали «существенно больше» 8 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, коронавирусная инфекция никуда не ушла, и ограничения нужно снимать очень осторожно. Апрель—май являются сложными месяцами из-за сезонных заболеваний, к которым добавился COVID-19, отметила Голикова.

Вакцинацию от COVID-19 полностью прошли чуть больше 3% россиян
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В марте глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что прививку от коронавируса сделали 7 млн человек в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне отмечал, что спрос на вакцинацию среди россиян «оставляет желать лучшего», однако постепенно он увеличивается.

Исследование РАНХиГС показало, что на готовность россиян привиться влияют такие факторы, как надежные данные о безопасности вакцин, в том числе при хронических заболеваниях, возможность выбора разных препаратов, доступ к выезду за границу и давление со стороны работодателя.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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