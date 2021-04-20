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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург допустил вакцинацию 70% населения России к ноябрю

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предположил, что к ноябрю от коронавируса будет привито 70% населения России. Об этом он рассказал в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинировать порядка 70% нашего населения», — сказал Гинцбург.

Также он считает, что если всю иммунобиологическую промышленность в мире задействовать на выпуск одной конкретной вакцины, то в течение года все производственные мощности США, Европы, Азии и России смогут выпустить только около 15% необходимого количества вакцинного препарата.

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В декабре глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения страны. Тогда же Гинцбург заявлял, что рассчитывает на вакцинацию 70-80% населения страны к осени 2021 года. По его мнению, к этому моменту эпидемия в России станет управляемой.

Согласно данным РБК по состоянию на 30 марта — 2 апреля, число россиян, которые получили хотя бы одну дозу вакцины — 6,93 млн, что составляет 4,74% от общего населения страны.

Больше всего жителей, получивших две дозы (то есть вакцинированы полностью), на Чукотке (7,27% от населения региона), в Москве (6,32%), НАО (6,04%) и в Сахалинской области (5,91%). Всего две дозы получили 4,72 млн россиян (3,23% населения страны).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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