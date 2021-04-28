Ученые оценили сферы применения найденного в США метода уничтожения COVID

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Исследование американских ученых, которые обнаружили, что коронавирус нейтрализуется при нагреве в течение секунды до 72 градусов, является чисто вирусологическим, для человека этот способ применять нельзя. Об этом РБК заявил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Для лечения людей это применяться не может никаким образом. Чтобы разогреть человека хотя бы до 40 градусов, требуются специальные ванны, это длительный процесс, а главное, это просто опасно», — сказал Чепурнов. Он отметил, что для человека температуры выше 40 градусов могут быть смертельны, тогда как для вируса они все еще несущественны.

«Это чисто вирусологическое исследование, которое сделано, чтобы понять природу вируса, как он работает», — отметил Чепурнов.

Аналогичное мнение выразил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он подчеркнул, что «человека нельзя нагревать до температур даже отдаленно приближающихся к тем, что упомянуты в исследовании».