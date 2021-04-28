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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили сферы применения найденного в США метода уничтожения COVID

Фото: Kena Betancur / Getty Images
Фото: Kena Betancur / Getty Images

Исследование американских ученых, которые обнаружили, что коронавирус нейтрализуется при нагреве в течение секунды до 72 градусов, является чисто вирусологическим, для человека этот способ применять нельзя. Об этом РБК заявил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Для лечения людей это применяться не может никаким образом. Чтобы разогреть человека хотя бы до 40 градусов, требуются специальные ванны, это длительный процесс, а главное, это просто опасно», — сказал Чепурнов. Он отметил, что для человека температуры выше 40 градусов могут быть смертельны, тогда как для вируса они все еще несущественны.

«Это чисто вирусологическое исследование, которое сделано, чтобы понять природу вируса, как он работает», — отметил Чепурнов.

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Аналогичное мнение выразил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он подчеркнул, что «человека нельзя нагревать до температур даже отдаленно приближающихся к тем, что упомянуты в исследовании».

«Это исключительно метод профилактики, дезинфекции помещений, думаю, что в основном он будет применяться в системах кондиционирования», — отметил он.

Ранее ученые из Техасского университета A&M нашли способ уничтожать вирус SARS-CoV-2 за секунду. Они пропустили через нагревающуюся секцию трубку, сделанную из нержавеющей стали, содержащую раствор коронавируса. Ученые выяснили, что нагрев раствора до 72 градусов Цельсия уменьшает титр вируса в 100 тыс. раз, что достаточно для его нейтрализации.

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Применение теплообработки для нейтрализации коронавируса демонстрировали и раньше, но тогда SARS-CoV-2 подвергался воздействию температуры на 1–20 минут, что является трудным и дорогостоящим процессом.

Так, в прошлом году ученые во Франции определили, что коронавирус полностью гибнет при воздействии температуры в 92 градуса в течение 15 минут. Эксперимент также показал, что, если нагревать клетки SARS-CoV-2 до 60 градусов по Цельсию в течение часа, некоторые штаммы еще могут размножаться.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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