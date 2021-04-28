В США ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

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В США ученые Техасского университета A&M обнаружили способ, который позволяет уничтожать COVID-19 за секунду и даже быстрее. Об этом сообщает Phys.org.

Профессор кафедры электро- и вычислительной техники Арум Хан вместе со своими сотрудниками смог добиться такого результата с помощью высокой температуры.

Издание отметило, что применение теплообработки для нейтрализации коронавируса демонстрировали и раньше, однако в предыдущих исследованиях он подвергался температурному воздействию от одной до 20 минут. Это не может быть практичным решением, так как применение тепла в течение длительного периода — процесс трудный и дорогостоящий, подчеркивает Phys.org.

«Хан и его команда теперь продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение распространения COVID-19, особенно воздушно-капельным путем», — отмечается в публикации.