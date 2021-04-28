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Пандемия коронавируса ,  
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В США ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В США ученые Техасского университета A&M обнаружили способ, который позволяет уничтожать COVID-19 за секунду и даже быстрее. Об этом сообщает Phys.org.

Профессор кафедры электро- и вычислительной техники Арум Хан вместе со своими сотрудниками смог добиться такого результата с помощью высокой температуры.

Издание отметило, что применение теплообработки для нейтрализации коронавируса демонстрировали и раньше, однако в предыдущих исследованиях он подвергался температурному воздействию от одной до 20 минут. Это не может быть практичным решением, так как применение тепла в течение длительного периода — процесс трудный и дорогостоящий, подчеркивает Phys.org.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

«Хан и его команда теперь продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение распространения COVID-19, особенно воздушно-капельным путем», — отмечается в публикации.

В ходе эксперимента ученые пропустили через нагревающуюся секцию трубки из нержавеющей стали раствор, содержащий коронавирус. Оказалось, что, если раствор нагреть почти до 72 градусов в течение примерно полусекунды, титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз, а этого достаточно для его нейтрализации.

Исследователи считают, что такой метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

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В прошлом году ученые из французского Университета Прованса определили температуру, при которой гибнет коронавирус. В ходе эксперимента они нагревали клетки вируса до 60 градусов по Цельсию в течение часа и обнаружили, что после теплового воздействия некоторые штаммы могли размножаться. Однако после нагревания до 92 градусов в течение 15 минут коронавирус полностью погиб.

В апреле ученые австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл обнаружили, что организм альпака способен естественным путем вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам. Они допустили, что это открытие может помочь созданию нового лекарства от инфекции.

США ученые коронавирус пандемия COVID-19
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