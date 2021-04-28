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Политика ,  
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Кремль заявил об отсутствии официального согласия Москвы на саммит с США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предложение Вашингтона провести саммит России и США пока изучают и анализируют, своего согласия Кремль пока не давал. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Официального ответа не было», — сказал Песков журналистам.

По его словам, ситуация «требует глубокого анализа». «Каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций», — пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, может ли этот саммит «гипотетически не состояться», пресс-секретарь заявил, что в этом вопросе не должно быть места «гипотетическим рассуждениям». «Здесь есть конкретная ситуация, которую надо анализировать», — ответил он.

Кремль заявил, что дата встречи Путина и Байдена не определена
Политика
Дмитрий Песков

13 апреля президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели в телефонный разговор, во время которого Байден предложил российскому президенту встретиться на нейтральной территории в «третьей стране».

После этого в Белом доме заявили, что встреча может состояться летом этого года. Позже Песков говорил, что речь идет о встрече в летние месяцы, но отметил, что определенной даты саммита пока нет. Также он рассказал, что США предлагали России провести встречу президентов в одной из европейских стран.

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Согласно публичным заявлениям Белого дома, конкретной даты встречи пока нет. «Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков», — говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 апреля.

22 апреля по предложению Байдена Путин участвовал в климатическом саммите, во время мероприятия он призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата. По итогам саммита Байден сообщил, что был «воодушевлен» призывом Путина к сотрудничеству в деле удаления углекислого газа, и сказал, что Вашингтон рассчитывает на Москву в этом вопросе.

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