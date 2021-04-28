Кремль заявил об отсутствии официального согласия Москвы на саммит с США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предложение Вашингтона провести саммит России и США пока изучают и анализируют, своего согласия Кремль пока не давал. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Официального ответа не было», — сказал Песков журналистам.

По его словам, ситуация «требует глубокого анализа». «Каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций», — пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, может ли этот саммит «гипотетически не состояться», пресс-секретарь заявил, что в этом вопросе не должно быть места «гипотетическим рассуждениям». «Здесь есть конкретная ситуация, которую надо анализировать», — ответил он.