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Белый дом заявил об отсутствии деталей по срокам встречи Байдена и Путина

Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Сейчас нет согласованных сроков встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, трансляция велась в Twitter.

«Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков», — сказала Псаки.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча глав государств состоится летом, но точная ее дата пока не определена. Он уточнил, что сторонам предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности.

До этого помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом: «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал Ушаков.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Во время этой беседы президент США предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». Псаки тогда допускала, что встреча может состояться летом этого года.

Джо Байден Владимир Путин США Россия Джен Псаки Белый дом
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