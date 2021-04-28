Лавров увидел контраст в президентстве Зеленского и роли в «Слуге народа»

Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа» (Фото: «Квартал 95»)

Контраст между президентом Украины Владимиром Зеленским и его комедийным амплуа в сериале «Слуга народа» получился разительным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

По словам главы МИДа, он с удовольствием посмотрел сериал, когда еще никто не подозревал, что Зеленский, как и его герой, в реальной жизни пойдет на президентские выборы.

«Но пошел-то он не по этому пути <...>. Ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — поделился Лавров.

Сериал «Слуга народа» был снят в 2015 году компанией «Студия «Квартал 95», художественным руководителем которой до 2019-го был Зеленский. Слоган сериала — «История следующего президента». Речь идет об учителе истории, который становится президентом страны. Главную роль сыграл сам Зеленский.