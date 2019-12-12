Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Представитель объяснил это «продуманным маркетинговым ходом»

Актеры сериала «Слуга народа» (Фото: kvartal95.com)

Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа», в котором в главной роли снялся ставший в 2019 году президентом Украины Владимир Зеленский.

Так, первые три серии телеканал показал в среду, 11 декабря. На 12 и 13 декабря изначально в телепрограмме было заявлено продолжение показа. Однако, вечером 11 декабря упоминание о сериале там пропало. Так, на вечер 12 декабря (с 17.00 до 19.30) там заявлен показ телесериала «Интерны», а позже — «Сашатаня»). На 13 декабря — Comedy Club.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ», — заявил РБК представитель телеканала. По его словам, показ перенесли на онлайн-платформу. При этом в сообщении телеканала изначально говорилось, что «Слугу народа» будут показывать «с 11 декабря в 19:00». «Нашей целью было не только поощрить подписчиков платформы новым оригинальным контентом, но и усилить узнаваемость платформы», на которой будут показывать сериал, добавил представитель ТНТ.

Из серий, который показали в эфире, пропала шутка про президента России Владимира Путина. Так, согласно сюжету, герой сериала, новоизбранный президент (а в прошлом — учитель истории) Украины Василий Голобродько, приходит выбирать дорогие часы. Помощник говорит ему о различных вариантах и предлагает швейцарскую марку Hublot. Герой Зеленского при этом удивился — «Путин — «хубло»?. Этот сюжет пропал из серии, писала русская служба «Би-би-си».