В СНБО отказались расследовать продажу России сериала студии Зеленского

Кадр из сериала «Папик» (Фото: «Квартал 95»)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказался расследовать продажу российскому телеканалу СТС сериала «Папик» студии «Квартал 95». Это следует из ответа ведомства на запрос издания «Украинские новости».

В СНБО пояснили, что они не занимаются контролем за реализацией санкций. «Реализацию персональных, специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают кабинет министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией», — говорится в ответе.

В апреле на телеканале СТС начался показ второго сезона сериала от «Квартала 95», сооснователем которого является президент Украины Владимир Зеленский.

После выхода второго сезона сериала в Офисе президента Украины заверили, что Зеленский «не получает роялти от продаж», писала «Страна UA».