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В СНБО отказались расследовать продажу России сериала студии Зеленского

Кадр из сериала «Папик»
Кадр из сериала «Папик» (Фото: «Квартал 95»)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказался расследовать продажу российскому телеканалу СТС сериала «Папик» студии «Квартал 95». Это следует из ответа ведомства на запрос издания «Украинские новости».

В СНБО пояснили, что они не занимаются контролем за реализацией санкций. «Реализацию персональных, специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают кабинет министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией», — говорится в ответе.

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Фото:РИА Новости

В апреле на телеканале СТС начался показ второго сезона сериала от «Квартала 95», сооснователем которого является президент Украины Владимир Зеленский.

После выхода второго сезона сериала в Офисе президента Украины заверили, что Зеленский «не получает роялти от продаж», писала «Страна UA».

В свою очередь «Украинские новости» сообщали, что «Квартал 95» продал сериал телеканалу СТС через шведскую компанию Eccho Rights, которая на протяжении многих лет является партнером студии.

РБК направил запрос представителю «СТС Медиа».

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2020 года, российский телеканал СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года.

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