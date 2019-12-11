Кремль прокомментировал планы показа в России «Слуги народа» с Зеленским

По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин смотреть сериал, в котором снялся Владимир Зеленский, не будет

Телеканал ТНТ не должен запрашивать у Кремля разрешение на показ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ТНТ — это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», — пояснил он.

Песков также выразил уверенность в том, что Путин смотреть «Слугу народа» не будет, так как у него нет на это времени.

Накануне стало известно, что первые три серии «Слуги народа» выйдут на ТНТ 11 декабря.

Над созданием сериала работала «Студия Квартал-95» — наследница команды КВН, капитаном которой был Зеленский. На Украине премьера сериала состоялась в ноябре 2015 года, его транслировал телеканал «1+1». По сюжету сериала учитель истории Василий Голобородько становится президентом Украины.