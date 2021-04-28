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Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией

США и Россия смогут работать вместе, если российской руководство не будет обострять двусторонние отношения. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Интервью размещено на сайте Госдепа.

Госсекретарь уточнил, что США предпочитают иметь с Россией более стабильные отношения, но их судьба зависит от российского президента Владимира Путина.

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности», — сказал Блинкен.

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Энтони Блинкен

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

17 марта президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. После этого российского посла в Вашингтоне отозвали в Москву для проведения консультаций. В Кремле заявление Байдена раскритиковали и обвинили США в нежелании налаживать отношения. В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти страны проводят ревизию отношений с Соединенными Штатами.

15 апреля США ввели очередные антироссийские санкции, обвинив Россию во вмешательстве в американские выборы, участии в хакерских атаках на инфраструктуру Соединенных Штатов, нарушении территориальной целостности других стран и т.д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка.

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