Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией

США и Россия смогут работать вместе, если российской руководство не будет обострять двусторонние отношения. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Интервью размещено на сайте Госдепа.

Госсекретарь уточнил, что США предпочитают иметь с Россией более стабильные отношения, но их судьба зависит от российского президента Владимира Путина.

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности», — сказал Блинкен.

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.