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Политика ,  
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Блинкен рассказал о работе с Саудовской Аравией после убийства Хашогги

США продолжат работать с Саудовской Аравией и ее руководством даже после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN. Полный текст интервью размещен на сайте Госдепа.

«Мы должны думать о том, как мы можем эффективнее всего продвигать и наши интересы, и наши ценности. И — нравится нам это или нет — нам придется продолжать работать с Саудовской Аравией, которая во многих отношениях остается нашим партнером», — сказал Блинкен.

В частности, он указал, что одна из таких сфер — положить конец войне в Йемене.

Госсекретарь напомнил, что американские власти официально признают ответственность наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Но при этом США придется работать с ним. По словам Блинкена, «наследный принц, вероятно, надолго станет лидером этой страны».

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Политика
Фото:Amr Nabil / AP

Хашогги — саудовский журналист, который выступал с критикой официальных властей страны. С 2017 года он жил в США и работал в газете The Washington Post. Хашогги убили в октябре 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ответственность за убийство на себя взял Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. При этом наследный принц заявлял, что чиновники его администрации действовали без его ведома.

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В феврале этого года американские власти ввели ограничения в отношении 76 подданных Саудовской Аравии. В Госдепе заявили, что эти люди могут быть причастны к убийству Хашоггии, а также к угрозам и запугиваниям других диссидентов.

Саудовская Аравия Энтони Блинкен журналист сотрудничество
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