Блинкен рассказал о работе с Саудовской Аравией после убийства Хашогги

США продолжат работать с Саудовской Аравией и ее руководством даже после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN. Полный текст интервью размещен на сайте Госдепа.

«Мы должны думать о том, как мы можем эффективнее всего продвигать и наши интересы, и наши ценности. И — нравится нам это или нет — нам придется продолжать работать с Саудовской Аравией, которая во многих отношениях остается нашим партнером», — сказал Блинкен.

В частности, он указал, что одна из таких сфер — положить конец войне в Йемене.

Госсекретарь напомнил, что американские власти официально признают ответственность наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Но при этом США придется работать с ним. По словам Блинкена, «наследный принц, вероятно, надолго станет лидером этой страны».