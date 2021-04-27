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В Москве работу шести станций метро ограничат из-за репетиции парада

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Шесть станций метро в центре Москвы закроют для выхода пассажиров из-за репетиции парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

Это станции «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Боровицкая». После 19:00 до окончания парада станции будут работать только на вход пассажиров и как пересадочные узлы.

На «Библиотеке им. Ленина» можно будет только совершить пересадку, выйти из метро или зайти в него на этой станции будет нельзя.

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Дептранс также предупредил о перекрытии 27 апреля центральных улиц города — это участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, Оружейного переулка, еще возможно кратковременное перекрытие движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах. Движение начнут частично ограничивать с 21:00 мск до окончания подготовки к параду.

Вечером также приостановят движение наземного общественного транспорта на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы.

В этом году Парад на Красной площади по случаю Дня Победы пройдет в обычном формате. На 29 апреля и 4 мая в городе запланированы ночные репетиции парада, а утром 7 мая будет генеральная репетиция. Московский дептранс предупреждал жителей города, что 29 апреля, 4, 7 и 9 мая движение в городе также частично ограничат.

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