В Москве работу шести станций метро ограничат из-за репетиции парада

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Шесть станций метро в центре Москвы закроют для выхода пассажиров из-за репетиции парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

Это станции «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Боровицкая». После 19:00 до окончания парада станции будут работать только на вход пассажиров и как пересадочные узлы.

На «Библиотеке им. Ленина» можно будет только совершить пересадку, выйти из метро или зайти в него на этой станции будет нельзя.

Дептранс также предупредил о перекрытии 27 апреля центральных улиц города — это участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, Оружейного переулка, еще возможно кратковременное перекрытие движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах. Движение начнут частично ограничивать с 21:00 мск до окончания подготовки к параду.