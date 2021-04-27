Центр Москвы 27 апреля частично перекроют из-за репетиций парада Победы

Вечером вторника, 27 апреля в центре столицы ограничат движение в связи с репетициями к Дню Победы. Об этом говорится в Telegram московского департамента транспорта.

«Перекроют несколько улиц в центре — это Тверская, Моховая, Охотный ряд и другие», — отмечается в сообщении.

Движение частично ограничат с 21:00 по мск до окончания подготовки к параду. Перекроют участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская, Оружейного переулка. Возможно кратковременное перекрытие движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах.

Изменения произойдут в работе наземного общественного транспорта. Вечером не будет движения на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы.