Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России индийского штамма COVID

В России нет штамма коронавируса с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

«Вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено», — сказал он.

Новую мутацию коронавируса B1617 впервые зафиксировали в Индии в конце прошлого года. В конце марта индийские власти сообщили, что штамм с двойной мутацией выявили в 206 образцах из штата Махараштра и девяти образцах из столицы страны Нью-Дели. Согласно заявлению правительства Индии от 16 апреля, двойная мутация была обнаружена в нескольких странах, таких как Австралия, Бельгия, Германия, Ирландия, Намибия, Новая Зеландия, Сингапур, Великобритания и США.