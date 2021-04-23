Попова сообщила о выявлении штаммов из Британии и ЮАР в 51 регионе России

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В России за прошедшую неделю выявлено 255 образцов британского штамма коронавирусной инфекции и 25 — южноафриканского штамма. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по коронавирусу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая. Большинство этих вариантов — это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа», — отметила она.

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