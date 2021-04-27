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Зять Михалкова перестанет возглавлять создателя пистолета «Удав»

Альберт Баков
Альберт Баков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Альберт Баков, зять режиссера Никиты Михалкова, оставит пост генерального директора специализирующегося на разработке стрелкового оружия Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который переходит в доверительное управление группе компаний «Калашников», сообщили источники РБК в оборонно-промышленном комплексе.

Место Бакова, возглавлявшего ЦНИИТОЧМАШ с 2017 года, займет 52-летний Олег Морозов. Морозов ранее возглавлял различные полигоны Московского военного округа и руководил 3-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (головной НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для сухопутных войск и ВДВ), а также департаментом испытаний КБП им. Шипунова.

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Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Один из источников РБК в оборонной отрасли уточнил, что Баков останется в контуре госкорпорации «Ростех», которой принадлежит ЦНИИТОЧМАШ, однако на какую должность он перейдет, пока не известно. Смену гендиректора предприятия инициировали акционеры «Калашникова», добавил собеседник РБК.

В пресс-службе «Ростеха» подтвердили РБК смену главы ЦНИИТОЧМАШа.

Как банкротство зятя Михалкова угрожает сделке «Ростеха» с ВЭБом
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Альберт Баков

56-летний Баков, муж актрисы Анны Михалковой, был назначен гендиректором ЦНИИТОЧМАШа летом 2018 года. С 2006 по 2018 год Баков был совладельцем и гендиректором концерна «Тракторные заводы», долги которого в 2018 году превышали 100 млрд руб. Ему пришлось продать свою долю (20%) в счет долгов перед банками. Баков также являлся временным гендиректором Курганмашзавода (концерн «Тракторные заводы») — российского производителя БМП, который также оказался обремененным долгами.

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Осенью 2018 года Арбитражный суд Москвы признал зятя Михалкова банкротом, однако затем это решение было отменено, чтобы он мог реструктурировать долги.

ЦНИИТОЧМАШ создал пистолет «Удав», который одобрил президент России Владимир Путин. Институт также является головным предприятием проекта «Сотник» — экипировки для «солдата будущего».

Ростех Никита Михалков зять Альберт Баков
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