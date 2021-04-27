Зять Михалкова перестанет возглавлять создателя пистолета «Удав»

Альберт Баков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Альберт Баков, зять режиссера Никиты Михалкова, оставит пост генерального директора специализирующегося на разработке стрелкового оружия Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который переходит в доверительное управление группе компаний «Калашников», сообщили источники РБК в оборонно-промышленном комплексе.

Место Бакова, возглавлявшего ЦНИИТОЧМАШ с 2017 года, займет 52-летний Олег Морозов. Морозов ранее возглавлял различные полигоны Московского военного округа и руководил 3-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (головной НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для сухопутных войск и ВДВ), а также департаментом испытаний КБП им. Шипунова.

Один из источников РБК в оборонной отрасли уточнил, что Баков останется в контуре госкорпорации «Ростех», которой принадлежит ЦНИИТОЧМАШ, однако на какую должность он перейдет, пока не известно. Смену гендиректора предприятия инициировали акционеры «Калашникова», добавил собеседник РБК.

В пресс-службе «Ростеха» подтвердили РБК смену главы ЦНИИТОЧМАШа.