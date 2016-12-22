Банкротство зятя Михалкова поставило под угрозу сделку «Ростеха» с ВЭБом

Сделка по переуступке долгов концерна «Тракторные заводы» одной из структур «Ростеха» оказалась под угрозой срыва после решения арбитражного суда начать банкротство одного из совладельцев предприятия Альберта Бакова

Альберт Баков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Мы до последнего момента просили отложить»

Решение арбитражного суда о введении процедуры личного банкротства в отношении совладельца и гендиректора концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Альберта Бакова может остановить одобренную ВЭБом сделку по реструктуризации многомиллиардной задолженности предприятия, заявил РБК Сергей Абрамов, индустриальный директор госкорпорации «Ростех», в операционном управлении у которой находится КТЗ.

Баков был признан банкротом 4 сентября по иску Бинбанка, являющегося одним из кредиторов предприятия, испытывающего в последние годы финансовые проблемы. Сейчас долги КТЗ превышают 100 млрд руб.​​, из которых около 85 млрд руб. — долг перед ВЭБом​.

Ранее «Ростех» предложил схему вывода концерна из кризиса с привлечением частного инвестора. Как ранее писал РБК, ВЭБ согласился уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре — «Литейное производство». Этой компанией владеют холдинг «Ростеха» «Высокоточные комплексы» (33,3%) и связанная с «Трансмашхолдингом» компания «Транспортные компоненты» (66,6%). Предполагалось, что взамен ВЭБ получит два простых беспроцентных векселя, обеспеченных поручительством структур «Ростеха» и «Трансмашхолдинга».

«Однако из-за действий Бинбанка ситуация усложняется совсем и рискует войти в необратимую стадию. Если мы не сможем закрыть сделку, то в рамках дефолтной стратегии ВЭБа в течение одного-двух месяцев ключевые производственные площадки войдут в процедуру конкурсного производства», — подчеркнул индустриальный директор «Ростеха».

Альберт Баков заявил РБК, что намерен обжаловать решение суда о своем банкротстве. «Мы до последнего момента просили отложить решение суда до момента закрытия сделки между «Ростехом» и ВЭБом», — сказал он.

РБК направил запрос в ВЭБ с просьбой прояснить ситуацию.

История вопроса Концерн «Тракторные заводы» — это 18 производственных площадок, среди которых единственный производитель боевых машин пехоты — Курганмашзавод. КТЗ более чем на 90% принадлежит компании ООО «МИГ «КТЗ», следует из базы данных СПАРК. Она опосредованно принадлежит Machinery & Industrial Group N.V., которая аффилирована с Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным. В 2010 году из-за слабого спроса на продукцию у КТЗ начались финансовые проблемы. Из-за кризисной ситуации осенью 2017 года концерн решением правительства был передан в операционное управление «Ростеху». В целях «сохранения производственного потенциала ключевых предприятий КТЗ», как ранее писал РБК, было принято решение привлечь частного инвестора — связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты».

«Под угрозой вся сделка»

Арбитражный суд Москвы 4 августа включил задолженность Бакова перед Бинбанком в размере более 78 млн руб. в реестр требований кредиторов должника. При этом он отказался увеличить размер требований до 264 млн руб., о чем просил представитель Бинбанка. По его словам, в июне вступило в силу еще одно решение суда о взыскании с Бакова задолженности, в связи с чем общая сумма долга выросла. Суд пояснил, что новое требование может быть заявлено в дальнейшем отдельно.

Бинбанк также требует признать банкротом президента и совладельца «Тракторных заводов» Михаила Болотина. Топ-менеджеры КТЗ выступили поручителями по кредитам, выданным предприятиям концерна. Рассмотрение по существу дела о банкротстве Болотина состоится 11 сентября.

Баков подчеркивает, что со стороны партнера «Ростеха» по сделке — холдинга «Транспортные компоненты» — были «предварительные договоренности по урегулированию данного вопроса с Бинбанком».

«Но Бинбанк отказался ждать, по какой причине — неясно. Этот шаг теперь ставит под угрозу всю сделку, ведь через наши с Болотиным личные поручительства Бинбанк претендует в том числе и на акции концерна. Это может стать фатальным препятствием как для «Ростеха», так и для ВЭБа», — пояснил гендиректор КТЗ.

«Готовы рассмотреть варианты»

В пресс-службе Бинбанка заявили РБК, что банк не получал официальных предложений по выкупу задолженности владельцев КТЗ перед Бинбанком.

«Мы планируем добиваться взыскания задолженности всеми законными способами и готовы рассмотреть различные взаимоприемлемые варианты по урегулированию долга», — сообщили также в Бинбанке, который с сентября 2017 года находится на санации ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.