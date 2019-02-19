«Ростех» создаст холдинг на базе производителя оружия для спецназа

Новую структуру возглавит бывший глава «Тракторных заводов» Альберт Баков. В холдинг войдут производитель стрелкового оружия ЦНИИТОЧМАШ и разработчик патронов КБАЛ им. Кошкина

Альберт Баков и Сергей Чемезов (в центре слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Автоматы и патроны

«Ростех» объединит производителя стрелкового оружия «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» и разработчика патронов «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» в новый оружейный холдинг, структуру возглавит зять режисера Никиты Михалкова, бывший совладелец и гендиректор «Тракторных заводов» Альберт Баков. Об этом РБК рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе, информацию подтвердили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которой принадлежат оба предприятия.

«Решение было принято на заседании совета директоров госкорпорации», — добавили в «Ростехе».

Передача акций КБАЛ в уставной капитал ЦНИИТОЧМАШа завершится до конца первого полугодия текущего года, рассказали РБК в пресс-службе института машиностроения. На текущий момент предприятие является единоличным исполнительным органом — управляющей организацией «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» и осуществляет доверительное управление его акциями (80% «голосующих» акций), следует из базы данных СПАРК.

ЦНИИточмаш занимается разработкой и производством стрелкового оружия и боеприпасов к нему, включая предназначенные для подразделений спецназначения автомат «Вал» и снайперскую винтовку «Винторез». Кроме того, он производит оружие для подводной стрельбы, для экипировки военнослужащих, в частности комплекта «Ратник», минометных и артиллерийских систем, оптико-электронных приборов, систем управления противотанковыми ракетными комплексами. КБАЛ им. Кошкина создает оборудование для производства боеприпасов к стрелковому оружию.