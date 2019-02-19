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«Ростех» создаст холдинг на базе производителя оружия для спецназа
Новую структуру возглавит бывший глава «Тракторных заводов» Альберт Баков. В холдинг войдут производитель стрелкового оружия ЦНИИТОЧМАШ и разработчик патронов КБАЛ им. Кошкина
Альберт Баков и Сергей Чемезов (в центре слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Автоматы и патроны

«Ростех» объединит производителя стрелкового оружия «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» и разработчика патронов «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» в новый оружейный холдинг, структуру возглавит зять режисера Никиты Михалкова, бывший совладелец и гендиректор «Тракторных заводов» Альберт Баков. Об этом РБК рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе, информацию подтвердили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которой принадлежат оба предприятия.

«Решение было принято на заседании совета директоров госкорпорации», — добавили в «Ростехе».

Передача акций КБАЛ в уставной капитал ЦНИИТОЧМАШа завершится до конца первого полугодия текущего года, рассказали РБК в пресс-службе института машиностроения. На текущий момент предприятие является единоличным исполнительным органом — управляющей организацией «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» и осуществляет доверительное управление его акциями (80% «голосующих» акций), следует из базы данных СПАРК.

ЦНИИточмаш занимается разработкой и производством стрелкового оружия и боеприпасов к нему, включая предназначенные для подразделений спецназначения автомат «Вал» и снайперскую винтовку «Винторез». Кроме того, он производит оружие для подводной стрельбы, для экипировки военнослужащих, в частности комплекта «Ратник», минометных и артиллерийских систем, оптико-электронных приборов, систем управления противотанковыми ракетными комплексами. КБАЛ им. Кошкина создает оборудование для производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Основная причина объединения — необходимость консолидировать научно-производственные ресурсы, подчеркнули в ЦНИИТОЧМАШе. «Это нужно для создания современного инжинирингового центра как в интересах развития стрелково-патронной отрасли, так и для выпуска гражданской продукции», — пояснил представитель предприятия. Под началом ЦНИИТОЧМАШа научно-производственные мощности КБАЛ уже используются «как площадка для развития инжиниринговых компетенций.

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КБАЛ будет центральной площадкой для производства высокоточных и обычных боеприпасов, создаваемых инженерами ЦНИИТОЧМАШа. Кроме того, на предприятии идет подготовка к выпуску локальных очистных сооружений и технологических линий по переработке бытового мусора.

Венесуэльское дело

Бывший гендиректор КБАЛ им. Л.Н. Кошкина Николай Масляев стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) в ходе исполнения многомиллиардного контракта по строительству оружейных заводов в Венесуэле. Масляев был задержан в ноябре 2015 года, в 2017 году осужден на четыре года лишения свободы за растрату 7,5 млн руб.

В августе 2018 года стало известно о втором уголовном деле Масляева. По оценке нынешнего руководства КБАЛ, ущерб по этому делу может превысить 150 млн руб. Решение обратиться в правоохранительные органы для расследования нецелевого использования средств, полученных по контракту с Венесуэлой, было принято советом директоров после ревизии.

Утроение выручки

Объединенная холдинговая структура рассчитывает к 2025 году увеличить выручку до 12 млрд руб., в частности, за счет инвестиционных программ, рассказали РБК два источника, знакомых с планами «Ростеха» по реформированию патронно-стрелковой отрасли. «Инвестиционная программа в настоящее время находится в процессе утверждения, говорить о конечном инвесторе — рано. Решение будет принято в апреле-мае», — пояснили они.

ЦНИИТОЧМАШ и КБАЛ им Кошкина — являются градообразующими предприятиями Климовска. По итогам 2017 года выручка ЦНИИТОЧМАШа составила 3,9 млрд руб, чистая прибыль — 254 млн руб. У КБАЛ по итогам того же года показатель по выручке составил около 214 млн руб, а по чистой прибыли — 1,4 млн руб, следует из базы данных СПАРК.

Объединение компаний не повлечет сокращения персонала, сказали в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШа, уточнив, что реформа «будет способствовать росту портфелей заказов, и, следовательно, повышению уровня заработной платы сотрудников».

Кто возглавит холдинг

В июле 2018 года гендиректором ЦНИИТТОЧМАШ был назначен 56-летний Альберт Баков, муж актрисы Анны Михалковой.

Баков родился в Пятигорске, окончил Институт стран Азии и Африки по специальности «Международные экономические отношения». В 2001 — 2002 годах Баков был заместителем главы администрации Ульяновской области и возглавлял представительство региона при правительстве России.

С 2006 по 2018 годы Баков был гендиректором и совладельцем концерна «Тракторные заводы». Однако продал свою 20%-ную долю в счет долгов перед банками.​ Из-за долгов предприятия Баков оказался на грани личного банкротства.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал Бакова банкротом, однако девятый апелляционный суд постановил отменить это решение, так как ему не предоставили возможность реструктурировать долги. Индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов заявлял РБК, что банкротство Бакова может остановить одобренную ВЭБом сделку по реструктуризации долгов предприятия. На сентябрь 2018 года долги КТЗ превышали 100 млрд руб., из которых около 85 млрд руб. были задолженностью перед ВЭБом.

Проблемы на патронном рынке

Отрасль по производству боеприпасов давно нуждается в модернизации, уверен главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «По отдельным наименованиям Россия отстает от ведущих мировых производителей, что в условиях санкций и закрытия западных рынков значительно усложняет положение отечественных заводов по выпуску боеприпасов для легкого стрелкового оружия», — считает эксперт.

Для модернизации ключевую роль играет оборудование, отметил Фролов. «Пример Саудовской Аравии, которая не получила оборудование для своего патронного завода из-за санкций Германии, введенных после убийства журналиста Хашогги, показывает, к чему может привести зависимость от иностранных производителей», — заметил Фролов.

Несмотря на проблемы с производством качественных патронов, в ближайшие годы в стрелковую отрасль инвестировать не будут, поскольку законодательство об оружии всё время ужесточается, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

Основная продукция КБАЛ — линии по выпуску патронов для стрелкового оружия. «Такие линии нужны для массового производства миллионов и миллиардов патронов. А российский рынок патронов для нарезного оружия очень небольшой», — отмечает Мураховский. Чтобы оправдать инвестиции, нужен выход на рынки стран, где стрелковое оружие разрешено для индивидуального пользования. «Крупнейшие рынки — это США, некоторые страны Южной Америки и Европы. Однако в условиях санкций эти рынки закрыты», — объясняет он.

Но модернизация отрасли производства патронов необходима в связи с тем, что Минобороны требует перехода на новые модели патронов. Это возможно только при обновлении оборудования, говорит Мураховский. Эксперт прогнозирует, что «инвестиции будут, но скорее всего государственные».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: «Ростех», Альберт Баков, оружие, патроны, Подмосковье
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