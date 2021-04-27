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МИД Японии анонсировал «упорные переговоры» с Россией по Курилам

Вид на остров Кунашир
Вид на остров Кунашир (Фото: Владимир Сергеев / ТАСС)

Япония намерена продолжить «упорные переговоры» с Россией по Курильским островам, чтобы заключить мирный договор. Об этом говорится в японской «Синей книге по дипломатии» за 2021 год.

«Правительство будет продолжать упорно вести переговоры с Россией, чтобы решить вопрос о принадлежности четырех северных островов [Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи] и заключить мирный договор», — говорится в документе.

В МИД Японии подчеркнули, что вопрос принадлежности этих территорий является большой проблемой в российско-японских отношениях.

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Генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее заявил, что Токио продолжит переговоры по Курильским островам с Россией, чтобы решить территориальный спор и подписать договор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что возможную передачу Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать в соответствии российской Конституцией.

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. Однако в 1951 году советская делегация не стала подписывать Сан-Францисский мирный договор, в котором закреплялись итоги войны с Японией, но не было положения о суверенитете СССР над Курилами.

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С тех пор в Токио считают территории «оккупированными». В Москве не раз заявляли, что Россия не намерена передавать острова Японии, так как они вошли в состав СССР и позже России по итогам войны.

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