МИД Японии анонсировал «упорные переговоры» с Россией по Курилам

Вид на остров Кунашир (Фото: Владимир Сергеев / ТАСС)

Япония намерена продолжить «упорные переговоры» с Россией по Курильским островам, чтобы заключить мирный договор. Об этом говорится в японской «Синей книге по дипломатии» за 2021 год.

«Правительство будет продолжать упорно вести переговоры с Россией, чтобы решить вопрос о принадлежности четырех северных островов [Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи] и заключить мирный договор», — говорится в документе.

В МИД Японии подчеркнули, что вопрос принадлежности этих территорий является большой проблемой в российско-японских отношениях.

Генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее заявил, что Токио продолжит переговоры по Курильским островам с Россией, чтобы решить территориальный спор и подписать договор.