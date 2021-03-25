Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курильским островам

Ёсихидэ Суга (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Япония готова продолжить переговоры с Россией по поводу принадлежности Южных Курил на основе советско-японской совместной декларации 1956 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе парламентского заседания, передает «Sputnik Япония».

По словам премьера, решать проблему, которая сохраняется на протяжении 70 послевоенных лет, будет нелегко. При этом Суга отметил, что сделает все возможное для разрешения территориального спора и заключения мирного договора.

В феврале Суга также заявлял, что Токио будет продолжать вести переговоры с Москвой по вопросу принадлежности южных Курильских островов на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году на саммите в Россия — АСЕАН в Сингапуре.

Саммит состоялся в ноябре 2018 года, на нем в том числе присутствовал президент Владимир Путин. Во время саммита в числе прочих обсуждался вопрос принадлежности Курильских островов. По итогам встречи российский лидер и занимавший тогда должность премьер-министра Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора.В августе 2020 года Абэ ушел в отставку, а пост занял Суга.

Спорные территории перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. В Москве подчеркивали, что Россия не намерена передавать острова Японии, так как они вошли в состав СССР и позже России по результатам войны. В Токио считают территории «оккупированными».