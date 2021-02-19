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Захарова ответила на заявления Японии о Курильских островах

Возможную передачу Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно российской Конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому, отвечая на вопрос о возможности передачи Курильских островов для заключения мирного договора с Японией.

«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция», — сказала Захарова, добавив, что на эту тему вообще не надо дебатировать.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам Захаровой, Россия готова к переговорам по мирному договору с Японией, но «они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных».

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что
Япония продолжит переговоры по Курильским островам с Россией. «Мы должны решить территориальный спор и подписать договор, над этим мы постоянно работаем», — сказал он. До этого президент России Владимир Путин также заявил, что Россия стремится развивать отношения с Японией. Однако глава государства отметил, что ради этого Россия не будет нарушать свою Конституцию.

В результате принятия летом 2020 года поправок в Конституцию России, была обновлена ст. 67, в которой прописано, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к ним не допускаются». Исключением считается делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

Предметом многолетнего спора между Россией и Японией являются Курильские острова. В Токио считают их оккупированными. Так как мирный договор между Россией и Японией не был подписан после Советско-японской декларации 1956 года. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что острова вошли в состав СССР и позже России по итогам Второй мировой войны.

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