Захарова ответила на заявления Японии о Курильских островах

Возможную передачу Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно российской Конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому, отвечая на вопрос о возможности передачи Курильских островов для заключения мирного договора с Японией.

«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция», — сказала Захарова, добавив, что на эту тему вообще не надо дебатировать.

По словам Захаровой, Россия готова к переговорам по мирному договору с Японией, но «они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных».