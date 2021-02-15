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В Токио заявили о готовности продолжить переговоры с Москвой по Курилам

Япония продолжит переговоры по Курильским островам с Россией, сказал на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Генсека попросили прокомментировать слова российского президента Владимира Путина, который накануне сказал, что Россия стремится развивать отношения с Японией, однако не будет ради этого делать что-то, противоречащее обновленной Конституции. После внесения поправок июле в Основном законе появился пункт, запрещающий все действия, связанные с отчуждением территорий.

Като не стал комментировать слова российского лидера, однако напомнил, что в сентябре 2020 года, уже после принятия поправок, состоялcя телефонный разговор между Путиным и новым японским премьером Ёсихидэ Сугой. По словам представителя правительства Японии, бывший премьер страны Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились о начале переговоров в 2018 году, основой для них стала советско-японская совместная декларация 1956 года. «Это все, чем сейчас располагают два лидера», — сказал Като.

«Мы должны решить территориальный спор и подписать договор, над этим мы постоянно работаем», — сказал Като.

Путин высказался о развитии отношений Москвы и Токио
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Владимир Путин

В Японии четыре острова Курильской гряды считают своими «северными территориями». В Москве подчеркивали, что острова вошли в состав СССР и позже России по итогам Второй мировой войны.

В результате принятия летом 2020 года поправок в Конституцию России, была обновлена ст. 67, в которой прописано, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к ним не допускаются». Исключением считается делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

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