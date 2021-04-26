Зеленский предложил изменить минский формат

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Формат минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе следует изменить, либо отказаться от него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times.

«У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат», — сказал Зеленский.

Он также призвал расширить «нормандский формат». По его словам, в нем должны участвовать США, а также Великобритания и Канада.

«Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня», — сказал украинский лидер. По его словам, минский формат должен стать более гибким, и «служить целям настоящего, а не прошлого».