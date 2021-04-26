Зеленский предложил изменить минский формат

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 74,77 (-0,32) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,45 (-0,02) Инвестиции, 13:31
Россия попала в пятерку лидеров по тратам на оборону Политика, 13:31 Renault показала салон нового бюджетного седана Авто, 13:31 Глава Spotify привлек легенд «Арсенала» для покупки клуба Спорт, 13:30 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 13:27 Минкульт вернул Татьяну Доронину к руководству МХАТ имени Горького Общество, 13:27 МИД объявил о высылке итальянского дипломата из России Политика, 13:24 Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата Политика, 13:19 Ant Джека Ма выдаст сотрудникам кредиты под залог опционов на акции Инвестиции, 13:10 Завершился V форум «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги» Пресс-релиз, 13:08 Песков призвал не считать слова Юмашева о Белоруссии позицией Кремля Политика, 13:05 В Wildberries ответили на претензии создателей Angry Birds Бизнес, 13:02 Телекинез и будущее без работы: что почитать про искусственный интеллект Индустрия 4.0, 13:00 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 12:58 Украина предложила Чехии направить высланных из Москвы дипломатов в Киев Политика, 12:55
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,95 -0,04% EUR/RUB ₽90,67 -0,01% EUR/USD $1,21 -0,01%
Конфликт в Донбассе ,  
0 

Зеленский предложил изменить минский формат

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Формат минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе следует изменить, либо отказаться от него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times.

«У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат», — сказал Зеленский.

Он также призвал расширить «нормандский формат». По его словам, в нем должны участвовать США, а также Великобритания и Канада.

«Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня», — сказал украинский лидер. По его словам, минский формат должен стать более гибким, и «служить целям настоящего, а не прошлого».

Эрдоган выступил за выполнение минских соглашений по Донбассу
Политика
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Зеленский ранее уже предлагал изменить минские соглашения. В конце 2019 года он высказался за необходимость внести коррективы в некоторые их положения, так как с момента заключения договоренностей прошло уже четыре года, а в жизни «все меняется».

В марте 2020-го украинский президент говорил, что Киев может отказаться от проведения с Россией переговоров по Донбассу, если не получится добиться прогресса в этом вопросе через год. В июле того же года он предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них Украина в состоянии выполнить.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Pro Инвестиции: пора ли покупать рухнувшие акции Virgin Galactic Почему строители создают «пустую» компанию под каждый проект

Кравчук выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
Политика

О том, что договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, заявлял также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минские соглашения были заключены в сентябре 2014 года Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. Они предусматривают введение на территории непризнанных республик режима прекращения огня и создания органов местного самоуправления.

Владимир Зеленский Украина Минские соглашения
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,95 -0,04% EUR/RUB ₽90,67 -0,01% EUR/USD $1,21 -0,01%
Материалы по теме
В Кремле заявили о тревоге из-за слов Зеленского о минских соглашениях
Политика
Эрдоган выступил за выполнение минских соглашений по Донбассу
Политика
Советник Зеленского заявил о невыполнимости минских соглашений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter