Эрдоган выступил за выполнение минских соглашений по Донбассу

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото: AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку выполнения минских соглашений по Донбассу, чтобы снизить напряженность на востоке Украины. Об этом он заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает Anadolu.

«Мы желаем, чтобы тревожная эскалация, которую мы наблюдаем в регионе [в Донбассе] в последнее время, как можно скорее закончилась, перемирие продолжалось, и конфликт был урегулирован путем диалога на основе минских соглашений», — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция выступает за решение нынешнего кризиса мирными, дипломатическими методами на основе международного права и территориальной целостности Украины.

В марте началась эскалация конфликта в Донбассе. Россия начала стягивать воинские подразделения к границам с Украиной. В российском Минобороны объяснили это плановыми учениями. ВС Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны.