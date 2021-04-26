Власти Израиля перекрыли рыболовную зону возле Газы из-за запуска ракет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального Политика, 12:02 Взлеты и падения регионов в рейтинге РБК. Инфографика Экономика, 12:00 Когда можно увидеть звездный дождь в этом году РБК и ПСБ, 12:00 Польша созвала совещание Вышеградской группы из-за действий России Политика, 11:54 Соглашения о ценообразовании — что важно знать бизнесу Pro, 11:48 В метро Москвы за апрель выявили более 27 тыс. нарушений масочного режима Общество, 11:46 Посольство США уведомили об изменении порядка передвижений по России Политика, 11:44 Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным где угодно Политика, 11:42 В «Авито» назвали регионы с максимально подорожавшей арендой дач Недвижимость, 11:40 МИД предупредил посольство о новых мерах в ответ на действия США Политика, 11:37 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 11:31 Власти уточнили детали регулирования просветительской деятельности Общество, 11:20 В России за сутки выявили 8,8 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 11:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля Общество, 11:13
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,86 -0,17% EUR/RUB ₽90,55 -0,14% EUR/USD $1,21 +0,01%
Политика ,  
0 

Власти Израиля перекрыли рыболовную зону возле Газы из-за запуска ракет

Фото: Abid Katib / Getty Images
Фото: Abid Katib / Getty Images

Израиль полностью перекрыл зону для рыболовства близ берегов сектора Газа после запусков ракет по его территории. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Согласно информации радио, Израиль объявил о полном закрытии рыболовного района возле сектора Газа начиная с 6 утра 26 апреля до дальнейшего уведомления со стороны властей. До этого Израиль объявлял о сокращении рыболовных площадей в Газе с 15 до 9 морских миль (с 28 до 17 км), однако после продолжения ракетных атак было принято решение полностью закрыть район.

В ночь на 24 апреля с территории сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты. Из них одну удалось перехватить системой ПВО «Железный купол», а две другие упали на границе с сектором. Позднее с территории Газы было выпущено еще пять ракет. В ответ израильская армия открыла огонь по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС.

В сообщении радио уточняется, что официальный представитель ХАМАС уже отреагировал на решение Израиля закрыть зону рыболовства. По его словам, «агрессивная политика в отношении палестинцев не сломит их твердую позицию и не ограничит их решимость».

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что именно ХАМАС отвечает за действия сектора Газа, и поэтому организация «будет нести ответственность за последствия насилия, совершенного против граждан Израиля».

Армия Израиля заявила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах
Политика

23 февраля 2020 года Израиль также подвергался обстрелам со стороны Газы. Тогда с территории сектора был произведен 21 ракетный пуск, из которых 13 удалось перехватить системой ПРО.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Pro Инвестиции: пора ли покупать рухнувшие акции Virgin Galactic Почему строители создают «пустую» компанию под каждый проект

Ракетный обстрел произошел после того, как военные Израиля открыли огонь по двум боевикам, закладывавших бомбу на границе страны с сектором Газа. Один из них тогда погиб, а второй был тяжело ранен. Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России). Позднее авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по позициям атаковавших в секторе.

Израиль ХАМАС Палестина рыболовство перекрытие
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,86 -0,17% EUR/RUB ₽90,55 -0,14% EUR/USD $1,21 +0,01%
Материалы по теме
Армия Израиля заявила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах
Политика
Израиль и Сирия обвинили друг друга в ракетных атаках
Политика
В Израиле заявили о запуске трех ракет из сектора Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter