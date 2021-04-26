Власти Израиля перекрыли рыболовную зону возле Газы из-за запуска ракет

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Израиль полностью перекрыл зону для рыболовства близ берегов сектора Газа после запусков ракет по его территории. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Согласно информации радио, Израиль объявил о полном закрытии рыболовного района возле сектора Газа начиная с 6 утра 26 апреля до дальнейшего уведомления со стороны властей. До этого Израиль объявлял о сокращении рыболовных площадей в Газе с 15 до 9 морских миль (с 28 до 17 км), однако после продолжения ракетных атак было принято решение полностью закрыть район.

В ночь на 24 апреля с территории сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты. Из них одну удалось перехватить системой ПВО «Железный купол», а две другие упали на границе с сектором. Позднее с территории Газы было выпущено еще пять ракет. В ответ израильская армия открыла огонь по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС.

В сообщении радио уточняется, что официальный представитель ХАМАС уже отреагировал на решение Израиля закрыть зону рыболовства. По его словам, «агрессивная политика в отношении палестинцев не сломит их твердую позицию и не ограничит их решимость».

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что именно ХАМАС отвечает за действия сектора Газа, и поэтому организация «будет нести ответственность за последствия насилия, совершенного против граждан Израиля».