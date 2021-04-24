В Израиле заявили о запуске трех ракет из сектора Газа

Из сектора Газа в сторону по израильской территории было запущено три ракеты. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

По данным израильских военных, одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором.

В конце марта армия Израиля сообщала, что в ответ на выпущенную ракету

военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным военных, удар был произведен по месту производства ракет ХАМАС и военному посту.

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористической организацией.