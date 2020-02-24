Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия Политика, 17:38 «Вашингтон» присвоил игровой номер Ковальчуку Спорт, 17:13 Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть Политика, 17:13 Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс Общество, 16:59 Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе Политика, 16:48 Тренер сборной Бельгии назвал сроки восстановления Азара от перелома Спорт, 16:39 Израиль атаковал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы Политика, 16:30 Теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае Спорт, 16:24 Мацуев перенес свои концерты в Болонье и Риме из-за вспышки коронавируса Общество, 16:20 Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону Спорт, 16:09 В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Бориса Немцова Общество, 16:07 Ассанж приехал в лондонский суд на слушания об экстрадиции в США Общество, 15:56 Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне Quote, 15:37 Глава правительства нацсогласия Ливии назвал Хафтара военным преступником Политика, 15:34
Политика ,  
0 

Израиль атаковал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы

Фото: Zuma / ТАСС

Авиация армии обороны Израиля атаковала позиции боевиков в секторе Газа после ракетных обстрелов с этой территории. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по военному комплексу в городе Хан-Юнис, который используется в качестве тренировочного лагеря и склада оружия. Также была атакована подземная инфраструктура боевиков.

Днем 24 февраля сработала тревога в городе Сдерот, находящемся у границы с сектором Газа. Всего боевики запустили 14 ракет по израильским городам, 12 из них были перехвачены тактической системой противоракетной обороны «Железный купол».

Армия Израиля заявила о перехвате 13 из 21 запущенной из Газы ракеты
Политика

23 февраля вооруженные силы Израиля зарегистрировали 21 ракетный запуск из сектора Газа. 13 снарядов были перехвачены системой ПРО, остальные упали в незаселенных районах, так как власти не сообщали о жертвах среди населения и разрушениях.

Ракетный обстрел произошел после того, как военные Израиля открыли огонь по двум боевикам, закладывавших бомбу на границе страны с сектором Газа. Один из минеров погиб на месте, второй получил тяжелые ранения. Ответственность за обстрел взяли на себя террористы из «Палестинского исламского джихада» (группировка запрещена в России).

Теги: Израиль, сектор Газа, обстрел
Материалы по теме
Армия Израиля заявила о перехвате 13 из 21 запущенной из Газы ракеты
Политика
Израильские истребители атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет
Политика
Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter