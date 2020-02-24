Израиль атаковал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы

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Авиация армии обороны Израиля атаковала позиции боевиков в секторе Газа после ракетных обстрелов с этой территории. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по военному комплексу в городе Хан-Юнис, который используется в качестве тренировочного лагеря и склада оружия. Также была атакована подземная инфраструктура боевиков.

Днем 24 февраля сработала тревога в городе Сдерот, находящемся у границы с сектором Газа. Всего боевики запустили 14 ракет по израильским городам, 12 из них были перехвачены тактической системой противоракетной обороны «Железный купол».

23 февраля вооруженные силы Израиля зарегистрировали 21 ракетный запуск из сектора Газа. 13 снарядов были перехвачены системой ПРО, остальные упали в незаселенных районах, так как власти не сообщали о жертвах среди населения и разрушениях.