Армия Израиля заявила о перехвате десяти из 20 запущенных из Газы ракет

Система ПВО «Железный купол» (Фото: Илья Ефимович / Global Look Press)

Израильские военные зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

По ее данным, около десяти ракет перехватила система ПВО «Железный купол». Остальные снаряды, вероятно, упали в полях или незаселенных районах, поскольку местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях, передает газета The Times of Israel.

По данным издания, ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двоих мужчин, которые закладывали бомбу у границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй скончался — его тело израильская армия забрала с помощью бульдозера, сообщает газета.

Ответственность за обстрел, по данным The Times of Israel, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Палестинский исламский джихад». Кроме того, ранее в «жестоком обращении» с телом армию Израиля обвинило палестинское исламистское движение ХАМАС.

Как сообщает газета, сирены воздушной тревоги ранним вечером 23 февраля сработали в городах Сдерот и Ашкелон, после чего в последнем открыли все бомбоубежища, а также в пограничных с сектором Газа районах.