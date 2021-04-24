Армия Израиля заявила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах

С территории сектора Газа по Израилю было выпущено еще пять ракет. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

«Израильские семьи укрываются в бомбоубежищах после того, как еще пять ракет были выпущены из Газы по южному Израилю», — говорится в сообщении.

В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС. По данным ведомства, ракеты попали в подземную инфраструктуру и ракетные установки, расположенные в секторе.

Ранее Израиль сообщал, что из сектора Газа было запущено три ракеты. Тогда военные сообщали, что одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», еще две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором.