Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
В МВД сообщили о планах ввести электронные патенты для трудовых мигрантов Общество, 06:31 В Аргентине в ДТП погиб министр траспорта Общество, 06:13 Армия Израиля заявила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах Политика, 06:00 СМИ назвали нового диктора парада Победы в Москве Общество, 04:56 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 04:47 В Белом доме оценили результаты санкций против России Политика, 04:39 В Совфеде назвали категорию граждан с правом досрочного выхода на пенсию Общество, 04:37 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 03:10 Эксперты объяснили «полосы вторжения» на российской военной технике Политика, 03:00 Регулятор США снял ограничение на использование вакцины Johnson & Johnson Общество, 02:46 Роспотребнадзор оценил риск роста заболевших COVID из-за нерабочих дней Общество, 02:29 Эксперты объяснили решение России перекрыть часть акватории Черного моря Политика, 02:00 Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков из-за высылки дипломатов Политика, 01:58 Черный цвет в технологиях, моде и искусстве. Подкаст РБК и ASUS, 01:55
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Политика ,  
0 

Армия Израиля заявила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах

С территории сектора Газа по Израилю было выпущено еще пять ракет. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

«Израильские семьи укрываются в бомбоубежищах после того, как еще пять ракет были выпущены из Газы по южному Израилю», — говорится в сообщении.

В Израиле заявили о запуске трех ракет из сектора Газа
Политика

В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС. По данным ведомства, ракеты попали в подземную инфраструктуру и ракетные установки, расположенные в секторе.

Ранее Израиль сообщал, что из сектора Газа было запущено три ракеты. Тогда военные сообщали, что одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», еще две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором.

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористической организацией.

Израиль ХАМАС обострение сектор Газа
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
Женщину впервые избрали членом политбюро ХАМАС
Политика
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter