В Швеции назвали «дымовой завесой» отвод российских войск от границы

Возвращение в пункты постоянной дислокации войск, которые были задействованы в учениях на юге России, является «дымовой завесой». Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телеканала SVT.

По словам Хультквиста, Россия сохраняет существенную «свободу действий», так как оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», — сказал министр.

Он также отметил, что Москва может «повышать и понижать уровень напряженности» в регионе в зависимости от своих интересов.