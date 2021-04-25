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Конфликт в Донбассе ,  
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В Швеции назвали «дымовой завесой» отвод российских войск от границы

Возвращение в пункты постоянной дислокации войск, которые были задействованы в учениях на юге России, является «дымовой завесой». Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телеканала SVT.

По словам Хультквиста, Россия сохраняет существенную «свободу действий», так как оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», — сказал министр.

Он также отметил, что Москва может «повышать и понижать уровень напряженности» в регионе в зависимости от своих интересов.

В ЕС отреагировали на решение Шойгу завершить маневры на юге России
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Хультквист также обвинил Россию в эскалации конфликта и заявил, что масштабные учения российской армии создают «чрезвычайно напряженную ситуацию».

С конца марта Украина и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к западным границам. По данным Киева, Россия стянула к границам более 100 тыс. солдат. Аналогичные цифры привел верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе призывали Москву отвести войска.

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В свою очередь в Кремле заявили, что Россия перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению, и это не угрожает другим государствам.

В четверг, 22 апреля, глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. Он заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью».

Швеция армия России отвод войск
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