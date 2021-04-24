Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор (РКН) обратился к руководству компании Google (владеет Youtube) с требованием снять все ограничения с Youtube-канала RT. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, принадлежащего российскому СМИ», — говорится в сообщении.

Днем ранее YouTube заблокировал четыре видео RT за «дезинформацию» о COVID-19. Помимо этого, телеканалу запретили публиковать видео или проводить прямые трансляции в течение недели. В RT заявили, что в YouTube им не объяснили, что именно в заблокированных видео считается «дезинформацией».

В РКН считают, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Роскомнадзор также потребовал незамедлительно снять все ограничения и объяснить причины их введения.

В ведомстве напомнили, что игнорирование предупреждений РКН по поводу цензуры российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей, а при повторном отказе — до 3 млн рублей.

