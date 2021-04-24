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Политика ,  
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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

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Роскомнадзор (РКН) обратился к руководству компании Google (владеет Youtube) с требованием снять все ограничения с Youtube-канала RT. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, принадлежащего российскому СМИ», — говорится в сообщении.

Днем ранее YouTube заблокировал четыре видео RT за «дезинформацию» о COVID-19. Помимо этого, телеканалу запретили публиковать видео или проводить прямые трансляции в течение недели. В RT заявили, что в YouTube им не объяснили, что именно в заблокированных видео считается «дезинформацией».

В РКН считают, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Роскомнадзор также потребовал незамедлительно снять все ограничения и объяснить причины их введения.

В ведомстве напомнили, что игнорирование предупреждений РКН по поводу цензуры российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей, а при повторном отказе — до 3 млн рублей.

YouTube заблокировал видео RT за «дезинформацию» о COVID-19
Технологии и медиа
Фото:Зураб Джавахадзе / ТАСС

Среди заблокированных хостингом видео RT: перевод на английский интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри «о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID», а также новостные трансляции протестов против локдауна в Англии, рассказали в RT.

В пресс-службе Google ТАСС сообщили, что YouTube заблокировал видеозаписи телеканала RT в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусной инфекции. Кроме того, контент российского СМИ якобы не содержал контекста, необходимого для удовлетворения требований компании по EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента).

В Google ответили на обвинения Роскомнадзора в цензуре российских СМИ
Технологии и медиа
Фото:Jeff Chiu / AP

Ранее в Google уже ответили Роскомнадзора на обвинения в цензуре российских СМИ. Так, там сказали что политика компании по отношению к контенту универсальна, а ее системы непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов или других признаков. «Мы рассматриваем государственные запросы на удаление контента, поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности», — пояснили в корпорации.

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19 апреля в ФАС завели дело в отношении Google из-за «внезапных блокировок» пользователей и каналов видеохостингом YouTube. Регулятор счел, что компания злоупотребляет своим положением на рынке и ущемляет интересы пользователей.

Google Роскомнадзор YouTube блокировка
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