YouTube заблокировал видео RT за «дезинформацию» о COVID-19

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке. Об этом телеканал сообщил в своем Telegram-канале.

«YouTube заблокировал четыре видео на английском канале RT. Якобы за дезинформацию о COVID-19», — говорится в сообщении.

Среди заблокированных видео: перевод на английский интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри «о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID», а также новостные трансляции протестов против локдауна в Англии, рассказали в RT.

На телеканале отметили, что именно в заблокированных видео является «дезинформацией» в YouTube не пояснили.