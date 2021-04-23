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Технологии и медиа ,  
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YouTube заблокировал видео RT за «дезинформацию» о COVID-19

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке. Об этом телеканал сообщил в своем Telegram-канале.

«YouTube заблокировал четыре видео на английском канале RT. Якобы за дезинформацию о COVID-19», — говорится в сообщении.

Среди заблокированных видео: перевод на английский интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри «о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID», а также новостные трансляции протестов против локдауна в Англии, рассказали в RT.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images)

На телеканале отметили, что именно в заблокированных видео является «дезинформацией» в YouTube не пояснили.

Помимо этого телеканалу запретили публиковать видео или делать прямые трансляции в течении недели.

В пресс-службе Google ТАССу сообщили, что YouTube заблокировал видеозаписи телеканала RT в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусной инфекции.

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«Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе», — пояснили в компании.

В Google отметили, что аналогичные правила применяются ко всему контенту, который размещается на видеохостинге, независимо от того, в какой стране он был создан.

В июле 2020 года телеканал «Царьград» сообщил о блокировки своего канала на YouTube. В скриншоте уведомления о блокировке, который телеканал опубликовал в своих социальных сетях, говорилось, что аккаунт был отключен и не подлежит восстановлению. В Google сообщили РБК, что блокировка телеканала связана с тем, что его владелец бизнесмен Константин Малофеев находится под санкциями США и ЕС.

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