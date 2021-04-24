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В Google ответили на обвинения Роскомнадзора в цензуре российских СМИ

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Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Политика Google по отношению к контенту универсальна, а ее системы непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов или других признаков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Google.

Ранее Роскомназдор (РКН) заявил о цензуре администрации YouTube в отношении публикаций на каналах российских СМИ, передает «Интерфакс».

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — уточняли в ведомстве.

В Google отметили, что прилагают все усилия, чтобы защитить пользователей, поэтому делается все возможное, чтобы видеоролики на YouTube следовали общим правилам.

«Мы рассматриваем государственные запросы на удаление контента, поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности», — сказали в компании.

Там также пояснили, что Россия весьма важна для Google, поэтому компания всегда открыта для диалога с регулирующими органами.

В РКН утверждали, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

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По данным ведомства, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

ФАС завела дело на Google из-за «внезапных блокировок»
Технологии и медиа
Фото:Nicolas Armer / DPA / ТАСС

Днем ранее YouTube заблокировал четыре видео RT за «дезинформацию» о COVID-19. Телеканал заявил, что в YouTube не пояснили, что именно в заблокированных видео считается «дезинформацией».

19 апреля ФАС завела дело в отношении Google из-за «внезапных блокировок» пользователей видеохостингом YouTube. Регулятор счел, что компания злоупотребляет своим положением на рынке и ущемляет интересы пользователей.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, в том числе YouTube, за дискриминацию в отношении российских СМИ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря, сразу после того как Роскомнадзор потребовал у Google «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева.

YouTube Google блокировка Роскомнадзор
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