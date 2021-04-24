В Google ответили на обвинения Роскомнадзора в цензуре российских СМИ

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Политика Google по отношению к контенту универсальна, а ее системы непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов или других признаков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Google.

Ранее Роскомназдор (РКН) заявил о цензуре администрации YouTube в отношении публикаций на каналах российских СМИ, передает «Интерфакс».

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — уточняли в ведомстве.

В Google отметили, что прилагают все усилия, чтобы защитить пользователей, поэтому делается все возможное, чтобы видеоролики на YouTube следовали общим правилам.

«Мы рассматриваем государственные запросы на удаление контента, поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности», — сказали в компании.