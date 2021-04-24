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Пандемия коронавируса ,  
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Молдавия получит 142 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Самолет МЧС России 24 апреля доставит в Молдавию 142 тыс. доз вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон на своей страничке в Facebook.

«Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей — 142 тыс. доз вакцины от коронавируса Sputnik-V», — написал он.

Додон отметил, что еще 40 тыс. доз вакцины будет дополнительно доставлено в следующей партии. По его словам, поддержка оказывается на безвозмездной основе благодаря письму председателя парламента Зинаиды Гречаной, направленному российскому президенту в конце февраля этого года, а также личным договоренностям Додона с президентом России Владимиром Путиным.

Он также выразил признательность российским партнерам за предоставленную помощь. «Российская Федерация — наш стратегический партнер, который всегда с Республикой Молдова», — подытожил Додон.

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С 1 апреля по 30 мая в Молдавии действует режим ЧС из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, были ужесточены правила въезда и выезда из страны, запрет массовых мероприятий и введено нормирование потребления продуктов и предметов первой необходимости.

Ранее президент Молдавии Майа Санду обращалась к зарубежным странам за помощью с вакциной от коронавируса. По ее словам, она лично отправила письма с этой просьбой лидерам более чем 30 государств, в том числе президенту России Владимиру Путину.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Молдавии зарегистрировали 26 февраля. Бывший президент страны Игорь Додон в тот же день пообещал, что поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро». По его словам, регистрация вакцины прошла вопреки попыткам аппарата Санду помешать этому.

20 марта Санду уточняла, что поставки российского «Спутника V» могут начаться с апреля. Она также отметила тогда, что страна уже получила 55 тыс. доз вакцины через платформу COVAX, и концу марта это количество должно практически достигнуть 100 тыс.

Согласно данным молдавского Минздрава, к 23 апреля в стране за сутки выявлено 509 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений превысило 248,5 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Молдавия вакцина коронавирус Спутник V
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