Молдавия получит 142 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»

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Самолет МЧС России 24 апреля доставит в Молдавию 142 тыс. доз вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон на своей страничке в Facebook.

«Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей — 142 тыс. доз вакцины от коронавируса Sputnik-V», — написал он.

Додон отметил, что еще 40 тыс. доз вакцины будет дополнительно доставлено в следующей партии. По его словам, поддержка оказывается на безвозмездной основе благодаря письму председателя парламента Зинаиды Гречаной, направленному российскому президенту в конце февраля этого года, а также личным договоренностям Додона с президентом России Владимиром Путиным.

Он также выразил признательность российским партнерам за предоставленную помощь. «Российская Федерация — наш стратегический партнер, который всегда с Республикой Молдова», — подытожил Додон.