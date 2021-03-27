Президент Молдавии попросила у Путина помощь с вакциной от COVID-19

В общей сложности молдавский лидер обратилась за вакциной к лидерам 30 стран. Ранее Санду говорила, что поставки российского «Спутника V» могут начаться в апреле

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом она сообщила в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале «РТР-Молдова».

«Я отправила письма руководителям где-то тридцати с чем-то стран <...> Я подписала письмо президенту России, также как и в другие страны. <...> Я подписала [письмо Путину] сегодня», — сказала Санду.

Президент отметила, что накануне разговаривала с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым, который передал, что Россия в данный момент не может продать свою вакцину республике. Однако, по словам Санду, он пообещал, что Москва поможет Молдавии в этом вопросе.

Молдавский лидер добавила, что 27 марта в страну прибудет из Румынии партия из 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, после чего Молдавия будет располагать примерно 110 тыс. доз вакцины.