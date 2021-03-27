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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Молдавии попросила у Путина помощь с вакциной от COVID-19

В общей сложности молдавский лидер обратилась за вакциной к лидерам 30 стран. Ранее Санду говорила, что поставки российского «Спутника V» могут начаться в апреле

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом она сообщила в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале «РТР-Молдова».

«Я отправила письма руководителям где-то тридцати с чем-то стран <...> Я подписала письмо президенту России, также как и в другие страны. <...> Я подписала [письмо Путину] сегодня», — сказала Санду.

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Фото:maia.sandu / Facebook

Президент отметила, что накануне разговаривала с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым, который передал, что Россия в данный момент не может продать свою вакцину республике. Однако, по словам Санду, он пообещал, что Москва поможет Молдавии в этом вопросе.

Молдавский лидер добавила, что 27 марта в страну прибудет из Румынии партия из 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, после чего Молдавия будет располагать примерно 110 тыс. доз вакцины.

Накануне Санду назвала приоритетной задачей обеспечение доступа молдаван к «как можно большему числу эффективных вакцин». Политик уточнила, что рассчитывает на помощь России. «Мы хотим получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — заявила президент республики.

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Молдавии зарегистрировали 26 февраля. Бывший президент страны Игорь Додон в тот же день пообещал, что поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро». По его словам, регистрация вакцины прошла вопреки попыткам аппарата Санду помешать этому.

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Санду сообщила 25 марта, что поставки российского «Спутника V» могут начаться в апреле. Она также отметила тогда, что страна уже получила 55 тыс. доз вакцины, и концу марта это количество должно практически достигнуть 100 тыс.

В начале марта Молдавия стала первой страной Европы, получившей партию вакцины от коронавируса бесплатно через платформу COVAX. В ночь на 5 марта в страну прибыли 14 400 доз препарата производства AstraZeneca.

В Молдавии выявили 223 986 заболевших COVID-19. Из них умерли 4499 человек. С 18 марта в республике стартовала компания по вакцинации.

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Источник: JHU
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Автор
Анна Громова Анна Громова
Владимир Путин коронавирус Майя Санду вакцина
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