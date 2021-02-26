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Пандемия коронавируса ,  
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Молдавия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter препарата.

«Молдавия стала 38-й страной в мире, которая одобрила вакцину «Спутник V», — указано в сообщении.

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Ранее о регистрации вакцины в Молдавии сообщил в Facebook бывший президент страны Игорь Додон. «Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

По его словам, поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро». Додон добавил, что регистрация вакцины состоялась «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В молдавском Минздраве, в свою очередь, сообщили, что с 28 февраля по 3 марта в страну поставят 14 400 доз британской вакцины AstraZeneca, произведенной в Южной Корее.

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Ранее, 16 февраля, Национальное агентство лекарств и медицинских изделий Молдовы (AMDM) сообщало, что производитель «Спутника V» подал заявку на регистрацию вакцины. В ведомстве обещали проверить препарат на эффективность и безопасность. Тогда же в AMDM указали, что в процессе утверждения находятся вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Согласно данным молдавского Минздрава, к 25 февраля в стране за сутки выявлено 1736 случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло почти 181,9 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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В начале февраля один из ведущих медицинских журналов Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование провело московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Оно показало эффективность вакцины против коронавируса 91,6%.

вакцина Спутник V коронавирус Молдавия
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