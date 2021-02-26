Молдавия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

В молдавском Минздраве, в свою очередь, сообщили, что с 28 февраля по 3 марта в страну поставят 14 400 доз британской вакцины AstraZeneca, произведенной в Южной Корее.

Ранее, 16 февраля, Национальное агентство лекарств и медицинских изделий Молдовы (AMDM) сообщало, что производитель «Спутника V» подал заявку на регистрацию вакцины. В ведомстве обещали проверить препарат на эффективность и безопасность. Тогда же в AMDM указали, что в процессе утверждения находятся вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Согласно данным молдавского Минздрава, к 25 февраля в стране за сутки выявлено 1736 случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло почти 181,9 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В начале февраля один из ведущих медицинских журналов Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование провело московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Оно показало эффективность вакцины против коронавируса 91,6%.