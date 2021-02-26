Молдавия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter препарата.
«Молдавия стала 38-й страной в мире, которая одобрила вакцину «Спутник V», — указано в сообщении.
Ранее о регистрации вакцины в Молдавии сообщил в Facebook бывший президент страны Игорь Додон. «Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.
По его словам, поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро». Додон добавил, что регистрация вакцины состоялась «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому».