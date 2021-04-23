Правозащитники сообщили о госпитализации Абызова в тюремную больницу
Арестованного бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова госпитализировали с пневмонией. Об этом РБК сообщила член ОНК Ольга Дружинина.
«Его госпитализировали в больницу «Матросской тишины» с пневмонией. Форма течения заболевания легкая, COVID пока не подтвержден. Температуру стабилизировали, чувствует себя на данный момент нормально», — сказала Дружинина.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Москве.
Абызов координировал деятельность «Открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в марте 2019 года и отправили в СИЗО.