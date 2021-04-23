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Дело Абызова ,  
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Правозащитники сообщили о госпитализации Абызова в тюремную больницу

Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости)

Арестованного бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова госпитализировали с пневмонией. Об этом РБК сообщила член ОНК Ольга Дружинина.

«Его госпитализировали в больницу «Матросской тишины» с пневмонией. Форма течения заболевания легкая, COVID пока не подтвержден. Температуру стабилизировали, чувствует себя на данный момент нормально», — сказала Дружинина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Москве.

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Михаил Абызов

Абызов координировал деятельность «Открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в марте 2019 года и отправили в СИЗО.

Следствие считает, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам экс-министр свою вину не признает.

В октябре прошлого года суд обратил в пользу государства 32,54 млрд руб. В марте 2021-го Следственный комитет попросил итальянские власти арестовать имущество Абызова, общая стоимость которого составила 2 млрд руб.

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Михаил Абызов пневмония новости госпитализация
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