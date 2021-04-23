Правозащитники сообщили о госпитализации Абызова в тюремную больницу

Михаил Абызов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости)

Арестованного бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова госпитализировали с пневмонией. Об этом РБК сообщила член ОНК Ольга Дружинина.

«Его госпитализировали в больницу «Матросской тишины» с пневмонией. Форма течения заболевания легкая, COVID пока не подтвержден. Температуру стабилизировали, чувствует себя на данный момент нормально», — сказала Дружинина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Москве.

Абызов координировал деятельность «Открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в марте 2019 года и отправили в СИЗО.