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СК попросил наложить арест на две виллы семьи Абызова в Италии

Одна из вилл была оформлена на подконтрольную экс-министру итальянскую компанию, а еще одна — на его сына. По данным СК, стоимость недвижимости составляет 2 млрд руб.
Фото: quimaremmatoscana.it
Фото: quimaremmatoscana.it

Следственный комитет России (СК) добивается ареста имущества бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова в Италии общей стоимостью 2 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

«При содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому», — указано в сообщении.

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Следователи установили, что Абызов является конечным собственником компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре. Ей принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На последнюю оформлена в собственность вилла il Tesoro («Сокровище»). По данным СК, этот имущественный комплекс включает в себя земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество в области Тоскана, в 15 км от морского побережья. До приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, здесь располагался отель премиум-класса.

«Другая вилла была оформлена Абызовым на своего сына. Общая стоимость вышеуказанного имущества на текущий момент составляет около 2 млрд руб.», — сообщили в ведомстве.

Суд обратил в доход государства ₽32,54 млрд Абызова
Общество
Михаил Абызов

Российский суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на это имущество. Следственный комитет направил властям Италии запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого.

Адвокат Михаила Абызова Александр Аснис отказался от комментариев.

Абызова арестовали в марте 2019 года, спустя несколько месяцев после отставки с поста министра. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК).

Следствие утверждает, что Абызов с сообщниками похитил 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-министра 32,5 млрд руб. По ее данным, Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, считают в Генпрокуратуре. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства 32,54 млрд руб., принадлежавших Абызову.

Сам Абызов не признает вину. Его адвокат Юлий Тай заявил РБК, что экс-министр подробно информировал компетентные органы о своем владении офшорными компаниями. В 2015 году его проверяли Генпрокуратура и правительство на наличие скрытого имущества, по итогам проверки нарушений не выявлено. Представители Абызова настаивают, что он не нарушал закона и, получив пост министра, передал свои активы в доверительное управление. Размер состояния Абызова в период его работы в правительстве уменьшался, указывал Тай.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Любовь Порываева
Михаил Абызов расследование арест имущества
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