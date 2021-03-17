СК попросил наложить арест на две виллы семьи Абызова в Италии

Одна из вилл была оформлена на подконтрольную экс-министру итальянскую компанию, а еще одна — на его сына. По данным СК, стоимость недвижимости составляет 2 млрд руб.

Фото: quimaremmatoscana.it

Следственный комитет России (СК) добивается ареста имущества бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова в Италии общей стоимостью 2 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

«При содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому», — указано в сообщении.

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Следователи установили, что Абызов является конечным собственником компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре. Ей принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На последнюю оформлена в собственность вилла il Tesoro («Сокровище»). По данным СК, этот имущественный комплекс включает в себя земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество в области Тоскана, в 15 км от морского побережья. До приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, здесь располагался отель премиум-класса.

«Другая вилла была оформлена Абызовым на своего сына. Общая стоимость вышеуказанного имущества на текущий момент составляет около 2 млрд руб.», — сообщили в ведомстве.