В пригороде Парижа неизвестный зарезал сотрудницу полиции

Отделение полиции Раймбуйе (Фото: Сервис Google Street View)

В городе Рамбуйе (департамент Ивелин) вооруженный ножом мужчина вошел в полицейское отделение и напал на сотрудницу полиции. Об этом сообщил в Twittter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Сотрудница полиции стала жертвой ножевого нападения в полицейском участке Рамбуйе, куда я сейчас направляюсь», — написал Дарманен.

Как передает Le Parisien со ссылкой на сообщение прокуратуры, пострадавшая умерла от полученных ран. Другие полицейские открыли огонь по нападавшему. Тот скончался. О смерти нападавшего в результате открытой полицейскими стрельбы также сообщают Europe 1 и BFMTV.

По данным источника Le Parisien, нападавший ударил сотрудницу полиции ножом в горло, когда она заходила на территорию полицейского участка.

Le Parisien указывает со ссылкой на источник, что преступник — гражданин Туниса, приехавший во Францию в 2009 году. О том, что нападавший имел при себе документы гражданина Туниса, сообщают также источники телеканалов Europe 1 и BFMTV.