Во Франции задержали четырех человек по делу о нападении на учителя

В пригороде Парижа задержаны четыре человека по делу об убийстве учителя, сообщает AFP со ссылкой на источник у себя в Twitter. Среди задержанных несовершеннолетний.

По данным Le Parisien, все четверо являются родственниками нападавшего.

Жертвой нападения в пригороде французской столицы, Конфлан-Сент-Онорин, стал учитель, несколько дней назад показавший карикатуру на пророка Мухаммеда в классе на уроке о свободе слова. 16 октября он был обезглавлен. Нападавшего застрелила полиция.

Le Parisien сообщает, что это 18-летний житель департамента Ивелин Абулах А. чеченского происхождения, родившийся в Москве. В поле зрения контртеррористических служб он не попадал.